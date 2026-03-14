Még 11 millió forintnyi közpénzt kapott az a civil szervezet, ami már januárban agyonreklámozta a Fidesz egyik fővárosi jelöltjét

Még januárban jelent meg egy City című lap, amit egy budapesti civil szervezet, az Élő Belváros Polgári Egyesület adott ki. Az újság hivatalos kampánykiadványnak tűnik, lényegében minden cikkében a budapesti 1-es számú egyéni választókerület fideszes jelöltjét, Hegedűs Csillával foglalkozott, még arról is beszámoltak, hogy elment egy disznótorra.

Az egyesületről korábban mi is írtunk, mivel a birtokunkba jutott adatokból az derül ki, hogy a Bethlen 11 millió forintja csak aprópénz volt a költségvetésükben. A botrányosan Fidesz-közeliekhez húzó Városi Civil Alap-pályázatokon eddig öt kiírásból ötször nyertek, összesen már 51,2 millió forintot. Emellett kaptak már több mint 20 millió forintot a Nemzeti Együttműködési Alapból is. De van még: a fideszes vezetésű önkormányzattól 2008 óta már 100 millió forintot meghaladó támogatást kaptak. És a Szerencsejáték Zrt.-től is csurrant már ötmilliós adomány.

Az RTL Híradó szerint a kiadvány megjelenésekor a szervezet akkor azt közölte, hogy nem kaptak közpénzt, csakhogy a dokumentumok mást mutatnak. Az általunk bemutattatok kívül az Élő Belváros Polgári Egyesület a kiadvány megjelentetése előtt egy hónappal 11 millió forintos támogatást kapott a Bethlen Gábor Alapkezelőtől, amely szervezet egyébként elvileg a kormány nemzetstratégiai céljaira oszt pénzt.

A kifizetést Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár hagyta jóvá. A támogatási szerződés szerint az egyesület a több mint tízmillió forintnyi közpénzt kifejezetten kiadványokra kapta, és jövőbeni rendszeres megjelentetést tervez.

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő szerint az, amit történt, „nyilvánvalóan a tiltott finanszírozás kategóriájába esik”, és szerinte egyáltalán nem egyedi esetről van szó. Az Élő Belváros Polgári Egyesületet hiába kereste az RTL, a Fidesz nem válaszolt kérdéseikre.