Nemzetközi emberi jogi díjat kapott Karácsony Gergely

Karácsony Gergely pénteken a hollandiai Berkelben átvette a Geuzen-érmet: ezt minden évben olyan személyeknek vagy szervezeteknek adják át, akik kiemelkednek az emberi jogok és a demokrácia védelmében, valamint fellépnek a diktatúra, a rasszizmus és a diszkrimináció ellen.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Karácsony ezt az elismerést a demokratikus értékek, a véleményszabadság és az egyenlő jogok melletti bátor kiállásáért kapja egy egyre autoriterebbé váló magyarországi politikai környezetben. Az indoklásban kiemelték, hogy Budapest főpolgármestere 2025. június 28-án önkormányzati rendezvényként szervezte meg a Budapest Pride felvonulást, hogy megkerülje az állami tiltást. Ezért több (nemzetközi) politikus támogatását is megkapta.

A Geuzen (koldus)-érmet 1987 óta adják át, a Geuzenpenning Alapítvány kezdeményezésére, idén negyvenedik alkalommal ítélik oda. A Geuzenek a második világháború első ellenállói voltak Hollandiában. A Geuzen-érem célja, hogy tisztelegjen és támogatást nyújtson a mai szabadságharcosok és emberi jogi aktivisták számára. Az alapítvány elnöke Harald Bergmann, Schiedam polgármestere.

Az elmúlt években a Geuzen-érmet olyan személyeknek és szervezeteknek ítélték oda, mint az ukrán 5 AM Coalition (2025), az afgán emberi jogi aktivista Laila Haidari (2024), az Association for Political Prisoners (2023), a Lawyers for Lawyers (2022), a lengyel bíró Małgorzata Gersdorf (2021) és a szaúd-arábiai emberi jogi szervezet ACPRA (2020).