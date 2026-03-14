Orbán válasza Juscsenkónak: Fogadd el, hogy nem küldünk sem pénzt, sem fegyvereket, sem katonákat a háborútokba

A Twitteren (X) tette közzé válaszát Orbán Viktor magyar miniszterelnök a volt ukrán elnöknek, Viktor Juscsenkónak. Juscsenko – aki 2005 és 2010 között vezette Ukrajnát – nyílt levelében többek között arra figyelmeztette Orbánt, hogy a történelem szigorú bíró:

„Amikor az agresszor oldalára állsz, nemcsak Ukrajnát árulod el – saját néped emlékezetét is, ami tudja, mit jelentettek a szovjet tankok Budapest utcáin”

– írta a volt ukrán elnök, akit 2004-ben dioxinnal mérgeztek meg, és aki országa nyugati orientációját pártolta, szemben az oroszbarát Janukoviccsal.

Orbán válaszában felemlegette, hogy „a magyar szabadságharcos nép”, és felsorolta, kik ellen harcoltunk, de a törökök, a Habsburgok és a Vörös Hadsereg mellé valamilyen okból beírta a Wehrmachtot is, holott Magyarország a második világháború nagy részében a náci Németország szövetségese volt, és szervezett magyar katonai ellenállás alig létezett a Wehrmachttal szemben.

Mindenesetre a miniszterelnök szerint ezt a hagyományt ma is folytatjuk, és ezért arra kérte Juscsenkót, figyelmeztesse az elnökét, hogy a magyarok szabadságát hagyják békén.

Kérlek, győzd meg az elnöködet, hogy ne zsarolja az országomat, és ne fenyegesse a vezetőit

– írta Orbán, aki szerint az ukránok szabadságharca nem jogosítja fel őket arra, hogy „zsaroljatok minket vagy feltételeket diktáljatok nekünk.” A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy Magyarország befogadta a menekülteket a háború kitörése után, miközben „a magyarok nemzetiségi jogai Ukrajnában szűkebbek, mint a régi, rossz időkben voltak.”

Ezután fordul rá a lényegre:

Hálát adok Istennek, hogy az az ország, amellyel most háborúban álltok, nem ellensége Magyarországnak vagy a magyar népnek, és nem is áll szándékunkban ezen változtatni. Továbbra is a barátaitok szeretnénk maradni, de nem veszünk részt a háborútokban. Ezért arra kérlek, fogadd el, hogy nem küldünk sem pénzt, sem fegyvereket, sem katonákat a háborútokba. Azt kívánom, hogy testvérháborútok ne az ukrán állam végzetes meggyengülésével érjen véget, és hogy visszatérhessünk az ukrán–magyar barátság régi szelleméhez

– zárta levelét Orbán Viktor, majd a végén megnyugtatta Juscsenkót, hogy nálunk mindig lesz számára biztonságos hely, ha egy külföldi hatalom megfenyegetné őt vagy a családját.