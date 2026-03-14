Rajongó hangvételű felszólalással vétette észre magát Szijjártó Péter fórumán az ATV riportere, aki azóta már nem dolgozik a csatornánál

„Volt-e olyan pillanat, amikor felmerült, hogy esetleg valamit nem jól csináltak, illetve hogy van egyáltalán önökben, illetve a csapatának, mert nyilván egy csapat áll ön mögött, hogy ezt a harcot tizenegy és fél éve, a kormányzat nyilván tizenhat éve vívja Brüsszellel, illetve a nagypolitika szereplőivel, meg a belpolitika szereplőivel is?”

– tette fel a kissé nehezen értelmezhető kérdést Lőrincz Dorothy, az ATV műsorvezető-riportere Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyik fórumán, ahol magára eleve, mint az ATV riporterére hivatkozott. Előtte már Lőrincz Dorothy elmondta, hogy amikor Szijjártó két, hadifogságból szabadon engedett férfival érkezett haza Oroszországból, akkor szerinte Szijjártó tekintete egy kicsit homályos volt a repülőtéren tartott sajtótájékoztatón, Lőrincz pedig az embert vélte felfedezni „Miniszter úrban”.





A Telex megkereste ezért az ATV-t, hogy érdeklődjön, hogyan értékelik a riporter rajongói kitárulkozását a külügyminiszter fórumán. A csatorna PR-osztályától azt a választ kapták, hogy Lőrincz Dorothy már nem dolgozik a csatornánál. Mint írták, az ATV vezetése minden szerkesztőjétől és riporterétől elvárja a professzionális attitűdöt, és minden politikai erőtől a korrekt, szakmai távolságot. Ezen elvekben pedig az intézmény következetes kíván lenni. (via Telex)