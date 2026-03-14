Több mint ezer mozdonyvezető pereskedik a MÁV-val, szakmányban nyerik a pereket, de hiába

Országszerte több mint ezer olyan per zajlik, amiket mozdonyvezetők indítottak, hogy hozzájussanak az elmaradt pihenőidejükért járó pénzükhöz, a bérpótlék-követeléseik összege eléri a 4 milliárd forintot, írja a Telex. Háromszáznál is több elsőfokú és több mint harminc jogerős ítéletben adtak igazat nekik. A Mozdonyvezetők Szakszervezete szerint a MÁV Személyszállítási Zrt. ennek ellenére „továbbra is jogellenesen foglalkoztatja a mozdonyvezetőket, és a bíróság által megítélt bérpótlékot sem fizetik ki nekik”.

A MÁV-csoport azt állítja: az uniós irányelvnél jóval kedvezőbb a pihenőidőkre vonatkozó hazai gyakorlat. Az állami vasúttársaság szerint az uniós rendelkezések alkalmazásával „a munkavállalók összességében rosszabbul járnának, amitől a bírósági ítéletek ellenében is szeretnék megóvni a munkavállalóikat”, írja a lap. Csakhogy a szakszervezeti vezető szerint a magyar bíróságok nem az uniós jog, hanem a magyar jog alapján hozzák meg sorra a vasúttársaságot elmarasztaló ítéleteiket, így a MÁV-csoport közleményét nem tudják másnak tekinteni, mint „riogatásnak Brüsszellel”.

A szakszervezet szerint a törvény és egy 2020-as alkotmánybírósági döntés értelmében alkotmányellenes az is, ahogy a MÁV a pihenőidőt kiadja, ennek ellenére a vasúttársaság ezen a gyakorlatán sem változtatott. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének vezetője, Barsi Balázs azt mondta: a nem megfelelő regeneráció nemcsak egyéni probléma, közvetve felveti a vasúti közlekedés biztonságának kockázatát is.