Választási csalásnak tartja az állami kampányplakátokat, ezért kijavítja őket

Heindl Péter „plakátjavító aktivista” már hetek óta kampányplakátokat „javít” az országban, korábbi akcióival a 444-en is foglalkoztunk. A pécsi jogász szerint az állami kampányplakát választási csalás, ezért inkább „átalakítja” őket. Ursula von der Leyen, Manfred Weber vagy Volodimir Zelenszkij arca helyére új figurák kerülnek: Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor képmása, valamint egy zebra feje. Heindl Péter úgy véli, demokráciában az állam nem költhet közpénzt politikai üzenetek terjesztésére. A hatóságok azonban másként látják: a plakátok átragasztása 2019 óta bűncselekménynek számít.

Az aktivistát többször kihallgatta már a rendőrség, és kétszer bűnösnek is ítélték. Heindl ennek ellenére folytatja az akciókat – még akkor is, ha egy-egy ilyen „plakátjavítás” akár rendőri intézkedéssel is végződhet. Sőt, azt mondja: ha pénzbüntetést kapna, inkább leülné a börtönben, mintsem befizesse. A DW riportja.