Gyülekeznek a békemenetesek, drágább a lázáros póló az orbánosnál

Győzike az első sorban
Bayer Zsolt, a lengyelek és Pócs János támogatói mellett.
a Magyar Femboy Szakszervezet március 15-i megemlékezése a Bem téren – jelentette tudósítónk. A femboyok olyan férfiak, akik identitásuk részének tekintik a nőiességet, ami nem csak öltözködési stílus, hanem életforma is. A nemzetközi femboy mozgalom magyar tagozata pár éve alakult, a lazán szerveződő közösség főleg Discordon és Redditen aktív, ezeken a csatornákon többezer tagjuk van.
A Legány találkozó néven bejegyzett esemény ezzel az egyetlen LMBTQ-rendezvény ma, amit nem tiltott be a rendőrség, a szervezők szerint valószínűleg azért, mert nem tudták, mit takar a „legány” kifejezés. A beszédekkel tarkított piknik és hazafias divatbemutató csak félig vicces, a Fidesz jelképeit és hazaifias szimbólumomat szubverzíven használó résztvevők valójában azért állnak ki, hogy őket is ismerjék el a nemzet részének, a figyelemfelkeltő ruhákkal pedig szeretnék ezt a köztudatban is meggyökereztetni. Az eseményen a „Mi vagyunk Magyar Péter” című dal hardtechnós feldolgozása is felcsendült, a 20 fős békés pikniket Far Right Ádám zavarta meg, aki provokálta a résztvevőket.
A Császár-Komjádi Uszoda elé folyamatosan érkeznek a buszok, kollégánk szerint az érkezőknek át kell menniük az uszoda előtti téren, ott felszerelik őket ingyen zászlóval és táblákkal, aztán mehetnek be a tömegbe.
A rakparton a helyzet olyan mint egy olimpiai megnyitó, abból az irányból a buszoztatott csapatok vonulnak, akik kisebb szünetekkel követik egymást.
A tömeg eleje a Margit hídon már felsorakozott, várják a 11 órás indulást.
Így sorakoznak a buszok a Westendnél:
Soha nem látott tömeg fog vonulni a Tisza Nemzeti Menetén – mondta reggeli rövid videójában Magyar Péter. „Gyertek el derűsen, békésen, mert a Tisza szeretné visszaadni azt a magyaroknak, amit a leköszönő hatalom elvett: a szabadságunkba vetett hitet, és azt az érzést, hogy ez az ország valóban minden magyar emberé”.
Azt kérte mindenkitől, hogy „ne üljetek fel semmilyen provokációnak, és különösképpen ne provokáljatok”. Nekik nem a Fidesz-szavazókkal, hanem a hatalommal van vitájuk, „amelyik kisajátította ezt az országot, gyűlöletet próbál szítani magyar és magyar között”. Szerinte „elképzelhető az is, hogy megpróbálják bepiszkolni ezt a csodálatos ünnepünket is”, ezért „mosolyogjunk sokat”.
A legolcsóbb (5.500) az orbános póló, a zebrás 6.490, a lázáros 7.000.
Sulyok Tamás köztársasági elnök március 15-e alkalmából kiosztotta az idei Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Jutott díj számos Fidesz-szimpatizáns művésznek, többek között a Tállai Andrással nemrég egy színpadon, egy magyarpéterezős szkeccsben bolondozó Nemcsák Károlynak vagy Rúzsa Magdolna énekesnek. Díjat kapott Pataky Attila énekes, az EDDA Művek frontembere, aki rendszeresen kampányol a kormánypártok mellett.
Az egyéb állami díjazottak listája már pénteken elérhetővé vált, szerepel rajta Zoltán Erika, Szűcs Judit, Csonka Pici és a Fidesz vasárnapi ünnepségének – valamint DPK-gyűléseinek – fellépője, Radics Gigi is, de további kormányközeli kitüntetettet találunk a lovag- és érdemkeresztesek névsoraiban.
Olyan, mint az MDF piac a fénykorában, a perecesek sarkát kokárdaárusok tapossák – jelentette az Elvis Presley térről tudósítónk, aki szerint már 10 perccel a meghirdetett kezdés előtt is elég nagy volt az élet.
A tömegben tiszteletüket teszik a lengyel Határvédelmi Mozgalom (Ruch Obrony Granic) tagjai is. A mozgalom – amit a leírás szerint azért hoztak létre, hogy megvédje Lengyelországot a Németországból érkező illegális bevándorlással szemben – vezetője, Robert Bąkiewicz már a buszútról is posztolt videót.
A Demokratikus Koalíció fiataljai a Békemenet útvonalán üzentek a Fidesznek, többek között a „Ruszkik haza!, Orbán=Putyin, Pedofidesz és Ki az a Zsolti bácsi?” feliratokat fújták fel az útvonalra éjszaka.
„Mint a tél és tavasz határán nyíló hóvirág, március 15-e ünnepe is mindig magában hordozza a változás ígéretét. Ezért van, hogy a fordulatos magyar történelemben március 15-e talán a leghosszabban üldözött ünnepünk is egyben. A hatalom márciusa sokszor próbálta legyűrni március hatalmát. De a szabadságvágy mindig erősebbnek bizonyult. Így esett 37 évvel ezelőtt is, amikor a rendszerváltás hajnalán a nemzet visszavette magának az ünnepet”
– kezdte ünnepi beszédét Karácsony Gergely főpolgármester. Felidézte a rendszerváltás előtti, 1989-es ünnepet, amikor békés, de határozott tömeg követelte a szabadságjogokat, és emlékeztetett arra, hogy az 1848-as jelszó ma is érvényes:
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”
Karácsony a közelgő választásról is beszélt: szerinte nem az a kérdés, hogy vannak-e politikai különbségek, hanem az, hogy ezek a különbségek megőrzik-e az emberi méltóság tiszteletét, vagy a gyűlölet nyelvébe csúsznak át. A közbeszéd durvulása veszélyes, mert az erőszakot mindig egy romboló nyelv előzi meg, mondta. A történelmi hagyomány – különösen 1848 öröksége – azonban arra emlékeztet, hogy a magyar társadalom képes közös célok mentén cselekedni.
„És ha nem akarjuk, hogy ezt a fejezetet, a mi életünk, a gyerekeink életének új fejezetét mások írják helyettünk, akkor magunknak kell hozzáfognunk. Ott lesz hozzá a toll, 28 nap múlva a szavazófülkékben, azzal lehet elkezdeni megírni annak a Magyarországnak a történetét, amely visszatalál 1848 eszményeihez. Mert végre talán tényleg itt az ideje, hogy elmosolyodjunk, abban a biztos tudatban, hogy ez itt Magyarország, mi itt itthon vagyunk, és amikor az ország jövőjéről beszélünk, arról beszélünk, ami a miénk. Mindannyiunké. Legyen béke, szabadság és egyetértés”
– zárta a főpolgármester. A teljes beszéd itt tekinthető meg:
A Momentum alapítója közleményt küldött arról, hogy „tartalomgyártókkal (Bernáth Odett, Maydayhungary, Kasztrantszer, Kurucz Kitti stb.) több tízezer választásra mozgósító matricát fog szétosztani a Félmillió Fiatal a változásért kampány keretében” Magyar Péter felvonulása előtt a Deák téren. A cél az, hogy „elvigyünk a 700 ezer - 18-24-éves választásra jogosult - fiatal közül minimum félmilliót szavazni. Ez 70%-os részvételi arányt jelentene a körükben, ami történelmi rekord lenne ebben a célcsoportban.”
Tehát az elképzelés, ha jól értem, a következő: vannak olyan fiatalok, akik annyira aktívak, hogy elmennek felvonulni Magyar Péter menetében, de szavazni valamiért nem akarnak, viszont ha kapnak egy matricát, akkor meggondolják magukat, és rohannak a szavazófülkébe.
A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több kerületében forgalomkorlátozások lesznek vasárnap, a fontosabb lezárások:
március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,
március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,
március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.,
március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.,
március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.,
március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,
március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,
A tavalyi október 23-i ünnepségekkel ellentétben vasárnap egész nap ragyogóan napos, gyengén felhős idő várható, csapadék az Időkép előrejelzése szerint nem lesz.
A keleti szél néhol megélénkül, a reggel hűvös, helyenként fagyos, a minimumok 5 fok körül alakulnak. Délután viszont kellemes időre számíthatunk 15-20 fok körüli csúcsértékekkel. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő.
A március 15-i ünnep hagyományosan remek alkalom arra, hogy a pártok megmutassák, kinek nagyobb. Mármint a láthatósága, lendülete, tömege, mondanivalója, egyebe.
Így van ez minden országgyűlési választás előtt, így lesz most is.
Mielőtt azonban elmerülnénk az egész napos kokárdázásban, érdemes felidézni, hogy 2010 óta a választási években ki hogyan futott neki a nemzeti ünnepnek. Pattanjunk is fel a nosztalgiavonatra!
„Díszegység, fogadás jobbról, tisztelegj!”
– indul a nap: reggel fél nyolckor a Kossuth téren megszólalt a Rákóczi-induló, a 32. testőrezred felsorakozott, majd, némi vonulgatás, díszegység, díszsorakozó, balra, díszegység, jobbra, díszegység, pihenj! vezényszavak után Sulyok Tamás köztársasági elnökkel sikeresen abszolválták a Himnuszra a zászlófelvonást a Parlament előtt.
Jó vonulgatást mindenkinek!
Milyen volt 1848-ban az első olyan választás Magyarországon, amikor a kor viszonyaihoz képest széleskörű volt a választójog? Elmeséli Hermann Róbert, a kor egyik legfelkészültebb történésze, Orbán Viktor gimnáziumi padtársa, akit ennek ellenére időnként megtalálnak a fideszes janicsárok.