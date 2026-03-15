Gyülekeznek a békemenetesek, drágább a lázáros póló az orbánosnál

a Magyar Femboy Szakszervezet március 15-i megemlékezése a Bem téren – jelentette tudósítónk. A femboyok olyan férfiak, akik identitásuk részének tekintik a nőiességet, ami nem csak öltözködési stílus, hanem életforma is. A nemzetközi femboy mozgalom magyar tagozata pár éve alakult, a lazán szerveződő közösség főleg Discordon és Redditen aktív, ezeken a csatornákon többezer tagjuk van.

Fotó: Német Szilvi/444

A Legány találkozó néven bejegyzett esemény ezzel az egyetlen LMBTQ-rendezvény ma, amit nem tiltott be a rendőrség, a szervezők szerint valószínűleg azért, mert nem tudták, mit takar a „legány” kifejezés. A beszédekkel tarkított piknik és hazafias divatbemutató csak félig vicces, a Fidesz jelképeit és hazaifias szimbólumomat szubverzíven használó résztvevők valójában azért állnak ki, hogy őket is ismerjék el a nemzet részének, a figyelemfelkeltő ruhákkal pedig szeretnék ezt a köztudatban is meggyökereztetni. Az eseményen a „Mi vagyunk Magyar Péter” című dal hardtechnós feldolgozása is felcsendült, a 20 fős békés pikniket Far Right Ádám zavarta meg, aki provokálta a résztvevőket.

Fotó: Német Szilvi/444

A cikk folytatódik