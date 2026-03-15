Toroczkai László: Elmegyek Magyar Péter házához, mert állandóan menekül előlem

„Nem bántunk soha senkit. Nem támadunk soha senkit a származása, a vallása, politikai nézetei miatt. De!” – szúrta be mindenidők „de”-jét Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, hogy aztán március 15-i beszéde további pontjain a Kis Grófót hangosan üvöltetők büntetését ígérje és zsidózzon egy jót. Tudjuk le gyorsan ezeket a köröket, aztán térjünk át az izgalmasabb részre: a Bűnvadászokra és a Fidesz-Tisza együttműködés miatt őrlődő szimpatizánsokra.

Zsidók és Kis Grófók

Toroczkai éppen azt fejtegette, hogy hiába tagadja a Tisza, győzelem esetén ugyanúgy beengednék a migránsokat, mint ahogy a Fidesz, ami vendégmunkásokat hív be. Ezen a ponton így szólt: „Magyarország miniszterelnöke mindössze néhány nappal ezelőtt egy interjúban éppen azt ecsetelte, hogy Magyarországon lesz nemsokára Európa legnagyobb zsidó közössége.”

Ez aztán nagy fujjolást váltott ki a tömegből. Egyébként Orbán Viktor az ATV-nek adott interjújában ezzel arra utalt, hogy Európa többi részében, ahol muszlim hátterű bevándorlók vannak, a zsidók nem érzik magukat biztonságban az izraeli háborúk idején.

Implicit cigányozás többször is volt, több politikus is azt ígérte, a korrupt elit mellett a piti bűnözőket is megbüntetik. Toroczkai úgy fogalmazott, a fehérgallérosok mellett, lecsapnak „azokra az ezrekre” is, akik „magyar honfitársaink életét keserítik meg nap mint nap, akik nem tudnak beilleszkedni, akik éjfélkor azzal háborgatják a hajnalban munkába igyekvő honfitársainkat, hogy a miniszterelnök úr és Kubatov Gábor kedvencét, Kis Grófót maximális hangerőn üvöltetik, azokat is elővesszük”.

Vári-Kovács Péter, a Mi Hazánk felkonfja szerint az ország „leghazafiasabb színésze” a Nemzeti Dalt énekli Fotó: Bankó Gábor/444

A házánál keresi fel Magyart

A pártelnök ezen túl beszélt arról, hogy míg az Fidesz szerint az ukránok avatkoznak be (szerinte is, de úgy gondolja, Volodimir Zelenszkij elnök megszólalásai inkább a Fidesznek kedveznek), a Tisza szerint pedig az oroszok (szerinte ez azért nem reális, mert a magyarok nem használják az orosz közösségi média platformot, a VKontakte-ot), addig a Mi Hazánk szerint a Facebook mögött álló Meta avatkozik be. Ezt azzal magyarázza, hogy Toroczkai és most már a Bűnvadászok is le lettek tiltva Facebookon. Pedig az elnök szerint Orbánnak elég lenne felhívnia Trumpot, és megoldódna a probléma.

Toroczkai azt is megígérte, hogy hétfőn újabb bizonyítékokat nyújt át a végrehajtó maffia ügyében, szerinte a szombaton Széchenyi-díjjal kitüntetett Trócsányi László volt igazságügyi miniszter is benne volt a korrupciós ügyben. Azt is megígérte, hogy ezután felkeresi Magyar Pétert a házánál, amit szerinte amúgy nem is tudott volna megvásárolni tisztességesen. Toroczkai szerint a Tisza elnöke érintett az általa felszámoló maffiaként emlegetett korrupciós hálózatban.

Van min izgulni

Soha nem voltak még ennyien a Mi Hazánk március 15-i ünnepségén, ami persze nem sokat jelent – úgy 5-600 embert –, hiszen a párt évről évre a Pilvax köz közepére veri fel a színpadot. A megnövekedett érdeklődés feltehetőleg betudható annak, hogy az utóbbi hónapok felmérései alapján a Tiszán és a Fideszen kívül egyedül nekik van esélyük bejutni a parlamentbe.

Toroczkai az utóbbi hónapokban arról beszélt, hogy koalícióban nem gondolkodnak, de azt is rendszeresen elmondja, hogy ha nincs meg egyik pártnak se a többsége, akkor le fog ülni a Tiszával és a Fidesszel is (ennek egyébként a Telex által kérdezett szakértők szerint nincs sok esélye). Toroczkai közös pontokat keresne a pártok vezetőivel, és garanciát kérne ezek megvalósításához. A szimpatizánsokat ezekről a lehetséges közös pontokról és arról kérdeztük, melyik nagypártban látják a jobb együttműködés lehetőségét.

A beszédek előtt egy oktatásban dolgozó nővel beszélgettem. Azt mondta, Magyar Péter nárcisztikus, nincs családja, tart tőle és Kapitány István is gyanús neki, de Radnai Márkra szívesen szavazna.

„Kár, hogy ő Magyar Péter bábja” – mondta a nő, aki utálja a „korrupt" Fideszt, de szerinte Toroczkaiéknak inkább velük kéne együttműködni. Toroczkaiban az a szimpatikus neki, hogy még nem sározta be magát. Becsületesnek tartja, olyan embernek, aki törődik a kisemberek gondjaival – gond alatt érti az egészségügyben és az oktatásban érezhető bérfeszültségeket.

Az idősebb pár egyik fele, egy mosolygós néni Toroczkaiban sem bízik, a bácsi még remél. Ők Bogár László (konteós közgazász) tanítványai, és meg vannak győződve róla, hogy mind a Fidesz, mind a Tisza ugyanannak a globális hatalmi elitnek a kezében van, amely évezredek óta a háttérből irányítja a világot – úgy Oroszországot, mint Kínát és Amerikát. Ebből fakadóan a néninek szinte mindegy, kivel paktál le a Mi Hazánk, de mivel Brüsszeltől tartanak, az oroszok befolyásolási kísérleteitől pedig nem, arra következtettem, hogy a Fidesz mégis közelebb állhat hozzájuk.

Egy fiatal srácot a beszédek után kaptam el egy szóra, ő minden március 15-i ünnepségen részt tervez venni, de amúgy a Tisza a legszimpatikusabb neki, rögtön utána a Mi Hazánk.

Ő egy Tisza-Mi Hazánk együttműködésnek örülne inkább, és már azzal elégedett lenne, ha a Toroczkaiék által tolt „végrehajtó maffiával” leszámolnának a választások után. Aztán rátér a Bűnvadászokra, amik szerinte néha jogilag megkérdőjelezhetően cselekednek, de annak örül, hogy fellépnek az agresszió ellen is.

„A bűn ellen vannak, ez mindenkinek tetszik”

Az ünnepségen Toroczkai László az általa létrehozott Közbátorságért díjjal tüntette ki a Bűnvadászokat, amit egyébként ő maga „hívott életre”. Az első ilyen díjat Toroczkai polgármestersége alatt az ásotthalmi határvédők kapták meg a „migránsok elleni” küzdelem miatt.

A Bűnvadászok az utóbbi hónapokban hatalmas megtekintésű videókkal jelentkezett YouTube-on, amikben a tolvajkergetők mintájára fenyítenek feltételezett bűnözőket és paterolnak ki feltételezett lakásfoglalókat. A nagydarab, fenyegető kiállású Bűnvadászok önbíráskodás-gyanús akcióinál a vidéki közbiztonság hiányára hivatkoznak, amire láthatóan jól reagálnak a magyar társadalom szélesebb rétegei.

A projekt mögött a Magyar Gárda örököseként a párt egyik képviselője, Bartal András által alapított Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) áll – de nem egyedül. A színpadra egy rakás embert fehívtak: több operatőr, jogászok, operációs vezető, állatvédelmis csapat, vágók, narrátorok és „marcona emberek”. A híresebb szereplők nevei nagy tapsot váltottak ki a tömegből.

A párt a kampány során nagyban támaszkodott a Bűnvadászokra, a párt képviselői azonban többször is megjegyezték, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a nagy nézettségű videókból szavazatok is származnak majd. Mindenesetre alig van olyan mi hazánkos politikus, aki nem készített volna közös fotót a csapat ikonikus kisbuszával.

A rendezvény után ez a busz begördült az utcába, nagyobb tömeg állta körbe, készültek a szelfik és egymásba csaptak a jobbkezek – főleg fiataloké.

Binder Csaba, a párt ifjúsági tagozatának elnöke is arról beszélt, hogy aki a Mi Hazánkra szavaz, az a Bűnvadászokra szavaz. A fideszes fiatalokhoz szólva a hatalom fáradtságáról és arról beszélt, hogy a Fidesz az „elmúlt 16 évben koporsóba taszította a magyar fiatalokat”. A tiszás fiataloktól azt kérte, ne engedjék átverni magukat a remény nevében, Magyar Péter múltját ajánlotta a figyelmükbe.

Egy skinhead srác azt mondta, szerinte sokat hozhat a pártnak a csatorna, „a bűn ellen vannak, ez mindenkinek tetszik”, mondja. Sőt, ő maga is önvédelmi csapatot alapított TikTokon, ezt részben a Bűnvadászok inspirálták – már „fel is vette a kapcsolatot” az egyik taggal.

A Bűnvadászokról a korábban idézett oktatásban dolgozó budapesti nőt is megkérdeztem. Neki a párt „fasiszta” dolgai nem tetszenek – a Bűnvadászokat nem is követi, és úgy gondolja, a cigányokat se kéne diszkriminálni. Ezt azzal egészíti ki, hogy a magyaroknak kell vinniük az országot, mert a cigányoknak más a kultúrája, nem mindenki tud integrálódni – ezt az oktatásban dolgozóként is érzi.