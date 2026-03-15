Zelenszkij: zsarolás, ha az EU-hiteleket a Barátság helyreállításához kötik

Volodimir Zelenszkij szerint zsarolás, ha a Barátság olajvezeték helyreállításához kötik a 90 milliárd eurós, EU-s támogatást Ukrajnának. Az ukrán elnök erről szombaton Kijevben beszélt, azt hangsúlyozva, hogy ha az orosz olajszállítás újraindítása politikai feltételekhez kötődik, az Ukrajna számára elfogadhatatlan.

„Ha úgy döntünk, hogy helyreállítjuk az orosz olajszállítást, azt szeretném, ha tudnák: én ezt ellenzem”

– mondta Zelenszkij, azt állítva, hogy ő nem akadályozza a folyamatot, de ha cserébe azt mondják, hogy Ukrajna nem kap fegyvereket, „akkor ezen az ügyön nincs hatalma változtatni”

- írja a Bloomberg.

az ukrán elnök kitért Magyarországra is:

„A mai magyar vezetés következetes politikája, hogy mindig talál valamilyen okot a döntések blokkolására, és hogy egy kicsit támogassa Oroszországot”.

Zelenszkij szerint az orosz olaj európai szállításának folytatása lényegében ugyanaz lenne, mintha az Egyesült Államok feloldaná az Oroszország elleni olajszankciókat – amit Ukrajna szintén ellenez.