A szélsőjobb és Macron reménybeli utódja is elégedett lehet a francia önkormányzati választások első fordulójával

Vasárnap rendezték az önkormányzati választások első fordulóját Franciaországban, ahol már kizárólag a jövő évi elnökválasztás kontextusában értékelik az eredményeket. Miközben Emmanuel Macron elnöknek már nem nagyon maradt belpolitikai mozgástere az utolsó évére, ezek a helyhatósági választások szolgálhatnak irányjelzőként a közhangulatot illetően. A részvétel magasabb volt a 2020-as pandémiás mélypontnál (becslések szerint 57–58 százalék között), ám a választási rendszer sajátosságai miatt a legtöbb településen csak az egy héttel későbbi második fordulóban lesz végeredmény. Ez nem jelenti azonban azt, hogy az első forduló ne hozott volna tanulságokat.

Fotó: ED JONES/AFP

Először adhat nagyvárosi polgármestert Marine Le Pen pártja

A kétfordulós önkormányzati választások első fordulójában akkor születik eredmény, ha egy lista abszolút többséget (50%+) szerez, ellenkező esetben a második fordulóba (március 22.) az első fordulón legalább 10 százalékot elért listák jutnak tovább. A település polgármestere pedig rendszerint a győztes lista vezetője lesz – ezért azonosítják a listákat a vezetőjükkel, noha hivatalosan nem egyénileg indulnak.

A rendszer tehát nem nagyon kedvez az establishmenten kívüli pártoknak, hiszen a második fordulóban nehezen tudnak lokális többséget építeni anélkül, hogy beolvadnának a bal- vagy jobboldali nagykoalíciókba. Ez is magyarázza, hogy országos szinten hiába tényező már jó pár éve a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN), a legnagyobb település, ahol korábban sikerült nyerniük, a 120 ezres Perpignan volt. Most nagyon úgy fest, hogy ennél nagyobb városokat is sikerül behúzniuk, de a két forduló közötti koalíciókötések és visszalépések még sok mindent megváltoztathatnak. Nem véletlenül telefonálgat Macron is, aki szeretné minél több városban visszaszorítani a baloldalt és a szélsőjobbot.

Egyre valószínűbb, hogy nem Marine Le Pen lesz a pártja elnökjelöltje, és ezt a szavazói sem bánnák

Az ügyészség másodfokon is börtönt kér Le Penre, nagyon kevés esélye maradt, hogy a bíróság neki adjon igazat. Jordan Bardella ugyan hivatalosan csak B terv, de nagyobb a támogatottsága, mint Le Pennek. Bár sokan Le Pen bábjának tartják, bizonyos témákról, például Putyinról és Trumpról eléggé mást mond, mint a főnöke.

Egy diák meglincselése süllyesztheti el az eddigi legsikeresebb baloldali populista kísérletet Európában

A lincselés miatt őrizetbe vett fiatalok közül legalább heten az LFI betiltott ifjúsági szervezete, az Ifjú Gárda tagjai voltak. Rács mögé került egy parlamenti képviselő asszisztense is. Jean-Luc Mélenchon bajban van.

Párizsban a szocialisták nyertek, délen Le Pen pártja, északon a radikális baloldal erősödött a francia helyhatósági választáson

A két radikális párt áttörése meglepő az alacsony részvételt hozó választáson.

