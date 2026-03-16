Kémkedés miatt 10 évre ítéltek egy francia állampolgárt Azerbajdzsánban

Egy francia állampolgárt bűnösnek találtak Azerbajdzsánban katonai kémkedés miatt, és 10 évre egy maximális biztonságú börtönbe ítélték – jelentette az azerbajdzsáni állami média.

Martin Ryant 2023 decemberében azzal vádolták meg, hogy Párizs megbízásából kémkedett, és titkos információkat gyűjtött Baku katonai együttműködéséről Törökországgal és Pakisztánnal. Azzal is megvádolták, hogy segített francia nyelvű azerbajdzsániakat toborozni a francia hírszerzéssel való együttműködésre. Mind Franciaország, mind Ryan többször is tagadta a kémkedési vádakat.

Ryan ellen egy azerbajdzsáni állampolgárral, Azad Mamedlivel együtt folyt a per; őt 12 év börtönre ítélték hazaárulás miatt. Franciaország korábban „önkényesnek” nevezte Ryan fogva tartását, és azonnali szabadon bocsátását követelte.

A tárgyalás során az ügyészek azt állították, hogy Ryan együttműködött a francia biztonsági szolgálatok olyan munkatársaival, akik állítólag a bakui francia nagykövetségről működtek. Az ügyészek szerint Ryan információkat gyűjtött Azerbajdzsán Törökországgal, Iránnal és Pakisztánnal fennálló kapcsolatairól, valamint Oroszországhoz és Kínához köthető vállalatokról. Ezenfelül Ryant azzal is megvádolták, hogy beszervezte Mamedlit, és megszervezte, hogy találkozzon francia hírszerző ügynökökkel, akik állítólag azzal bízták meg, hogy toborozzon azerbajdzsániakat és oroszokat azon a moszkvai egyetemen, ahol tanult.

Ryan a bíróság előtt tett zárónyilatkozatában tagadta, hogy kémkedett volna, és azt mondta, tudtán kívül cselekedett. „Csak abban tartom magam bűnösnek, hogy nem lett volna szabad kapcsolatba lépnem egyes nagykövetségi alkalmazottakkal, illetve hogy az ezekről a kapcsolatokról szóló információkat meg kellett volna osztanom az illetékes hatóságokkal” – mondta Ryan a bíróságon. „Nem kémkedtem. Nem vagyok kém, és a bírósági eljárás során megpróbáltam ezt bizonyítani.”

A két ország kapcsolatai az elmúlt években megromlottak, amiért Franciaország Örményországot támogatja látszólag. 2024 novemberében Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök azzal vádolta Franciaországot, hogy állítólagos „bűncselekményeket” követett el tengerentúli területeken, például Új-Kaledóniában, miután zavargások törtek ki a francia területen, amelyek során 14 ember meghalt. Válaszul Franciaország környezetvédelmi minisztere, Agnès Pannier-Runacher lemondta részvételét a 2024-es konferencián. Ugyanakkor októberben Alijev azt mondta, „a két ország közötti korábbi félreértések” rendeződtek, miután Koppenhágában találkozott Macronnal. (BBC)