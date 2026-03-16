Orbán kaposvári nyílt fórumán kérdésről szó sem lehetett

Orbán Viktor beszéde alatt nem volt körbekerítve a kaposvári főtér, ahol az első nyílt fórumát tartotta a miniszterelnök, de erre nem is volt szükség: a színpad elé ugyanis csak a helyi „békemeneteseket” engedték.

Az egész rendezvény nem volt több egy óránál úgy, hogy Takáts Tamás énekelt, a „véletlenül felbukkanó” Eperjes Károly elmondott egy verset, és hosszan beszélt Szita Károly kaposvári polgármester, illetve a helyi képviselő, Gelencsér Attila is beszél. Orbánnak jutott fél óra, kérdésről szó sem lehetett.

Új elem nem volt, a háborúról, Ukrajnáról, a Tiszáról és az ígéretekről beszélt, viszont a Békemenet után magabiztosan kijelentette, hogy győzni fognak. Itt is zúgott a „nem hagyjuk” – csak ők, ellentétben az ellenzéki tüntetőkkel nem a kormányzati intézkedéseket nem hagyják, hanem például a migránsok betelepítését.

Orbán azt kommunikálta, hogy ezzel a fórummal kezdődött a kampánya, holott már régóta járja az országot. Igaz, eddig aktivisták előtt beszélt, zárt környezetben. Most viszont az első hét állomásait előre meghirdették. Helyszíni riporttal hamarosan jelentkezünk.