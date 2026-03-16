„Üdvözlöm, miniszter úr! Mikor lesz már vizünk?” – kérdezte egy kislány Lázár Jánostól Kecskeméten

Végre van komoly közéleti párbeszéd: az építési és közlekedési miniszter Lázárinfó Expressz című kampánykörútjának kecskeméti állomásán – ahol a kérdéseket tömbökben tehették fel egymás után a kérdezők – először kérdezhette Lázár Jánost egy kislány, a közvetítés második órájának elején.
A nagymamája vitte oda a gyereket – akinek az anyja éppen dolgozott –, és ez a párbeszéd zajlott le a kislány és Lázár János között:
Kislány: Üdvözlöm, miniszter úr! Mikor lesz már vizünk?
Lázár János: Mikor lesz már?
Kislány: Igen.
Lázár: Vizünk?
Kislány: Igen, mert amikor már régen azt mondtam, hogy anya hazajött, hogy már el tudott teregetni, és visszajött, én már elkezdtem sírni, hogy már mikor lesz már vizünk?
Lázár: És lett végül vagy nem?
Kislány: Nem.
Lázár: Ó! És miért nincs nálatok víz? Azt tudod?
Kislány: Megígértem.
Lázár: Oké, te megígérted, de miért nincs? Mi az oka?
Kislány: Mert a földesek elvették.
Lázár: Oké. Majd akkor erre mindjárt visszatérünk, megpróbáljuk a képviselő urak segítségét kérni, hogy hátha tudják. Köszönjük szépen a kérdésedet.
A gyerek végül nem kapott választ.