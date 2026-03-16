Végre egy ország, ahol rendesen megünnepelték a demokrácia ünnepét: 99,99 százalékos választási részvétel Észak-Koreában

Érvényesnek nyilvánították a vasárnap Észak-Koreában tartott parlamenti választást, amin a részvétel 99,99 százalékos volt. Eredményekről sajnos még nem lehet beszámolni, így egyelőre kérdéses, hogy a diktatúra egyetlen pártja, a Kim Dzsongun vezette Koreai Munkapárt kényelmes parlamenti többséget szerez-e.

Kim Dzsongun és lánya, Kim Dzsue egy paramilitáris felvonuláson 2023-ban Fotó: STR/AFP

Nem mintha ennek bármiféle jelentősége lenne. A választásokon a törvényhozás küldötteit választják ki, akik hivatalosan jóváhagyják az állampolitikát és kinevezik az ország legfőbb tisztviselőit. Valójában viszont csak formális jóváhagyást ad a teljhatalmú Munkapárt által hozott intézkedésekhez.

A 99,99 százalékos részvételi arány „minden választópolgár lelkesedésének köszönhető, akik elszántan igyekeznek bizonyítani államhatalmunk felsőbbrendűségét és erejét” – áll a koreai állami hírügynökség jelentésében. Az adatban egyébként semmi meglepő nincs, a 2019-es választásokat is pontosan ilyen mértékben felfokozott és elszánt szavazói részvétel kísérte.

Kim Dzsongun, az ország vezetője vidéken, egy bányaipari központban adta le voksát. A Reuters szerint a szavazás alkalmából arról beszélt: a szénipar elengedhetetlen az ország gazdaságának és ötéves gazdasági tervének előmozdításához.