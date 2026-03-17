Bátonyterenye bírósághoz fordul az akkufeldolgozó bővítési engedélye miatt

Bátonyterenye önkormányzata bírósághoz fordult a településen működő akkufeldolgozó bővítési engedélye miatt – írja az Átlátszó, ami szerint a SungEel Hitech Hungary Kft. bátonyterenyei akkufeldolgozójában az elmúlt években többször történtek súlyos esetek, a hatóságok mégis bizalmat adtak dél-koreai cégnek. A StungEel az helyi üzemében 27 400 tonnára emelné a feldolgozandó selejtes akkuk mennyiségét.

A dél-koreai SungEel Kft. tavaly áprilisban kapott környezetvédelmi engedélyt a Nógrád megyei kormányhivataltól a bátonyterenyei üzem bővítésére, de ezt bíróságon megtámadta az önkormányzat, azt kérve, hogy jogorvoslati kérelmét fellebbezésként is vegye figyelembe a környezetvédelmi hatóság, ami másodfokon semmisnek nyilvánította az engedélyt. Bár augusztusban megsemmisítették a bővítési engedélyt, a megismételt eljárásban pár hónapra rá újra engedélyezték a kapacitásbővítést. A polgármester ismét fellebbezett, de a másodfokon eljáró hatóság, az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága február végén úgy döntött: kiegészítésekkel és módosításokkal helybenhagyja az engedélyt.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára beszédet mond a dél-koreai SungEel HiTech Hungary Kft. akkufeldolgozó gyárának bátonyterenyei avatásán 2021. július 7-én.
Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Az önkormányzat most azért fordult bírósághoz, hogy kérje az engedély megsemmisítését. A keresetlevélről szóló értesítést az önkormányzat közzé is tette. „A kérelmező tevékenységének eddigi »hozadéka« több robbanás, illetve tűz, több életveszélyes és halált okozó ipari robbanás, havaria-esemény” – áll az Átlátszóhoz eljutott keresetlevélben, amiben arra is hivatkoznak, hogy hiába kérték olyan igazságügyi szakértők kirendelését, akik az üzem hatásvizsgálati dokumentációját tartalmilag ellenőrizhették volna. A városvezetés szerint a folyamatosan szabályszegő, több ezer tonna veszélyes anyagot használó üzemnek nincs helye a település központjában, lakóövezetén belül, felszíni víz közvetlen közelében, illetve a helyi vízműtársulás víznyerő kútjaitól kb. 100 méterre.

Az önkormányzat azt is kéri, az azonnali jogvédelem keretében a bíróság tiltsa meg a SungEel Kft.-nek, hogy „a telephelyen bárminemű gazdasági tevékenységet folytathasson – beleértve ebbe az akkumulátorok gyűjtését is –, vagy akár próbaüzemelést indítson el”, amíg a perben nincs bírósági végzés. Az önkormányzat szerint a másodfokon eljáró hatóság az eredeti engedélyben szereplő hulladékok közül „kivette” az akkucellák töltésmentesítésére használt sós vizes hulladékot.

