Hiába volt már fél lábbal a negyeddöntőben, kiesett a Bajnokok Ligájából a norvég Bodö/Glimt

A Sporting a nyolcaddöntő keddi visszavágóján, hosszabbítás után 5-0-ra legyőzte a Bajnokok Ligája meglepetéscsapatát, a norvég Bodø/Glimtet, és bejutott a negyeddöntőbe.

A norvég kiscsapat azért így is nagyot menetelt az idei sorozatban: az első BL-szereplésén rögtön a kieséses szakaszig jutott, kiejtette a tavalyi döntős Intert, ráadásul az első mérkőzésen 3–0-ra verte a Sportingot.

Fotó: FILIPE AMORIM/AFP

A visszavágón azonban a Sporting végig fölényben játszott: Inácio fejesével kezdték meg a felzárkózást, majd Gonçalves és Suárez góljaival kiegyenlítettek. A Bodø főként védekezett, bár egyszer kapufát talált. A hosszabbítás elején Araújo megszerezte a vezetést a portugáloknak, majd Nel végleg lezárta a párharcot.

A továbbjutással a Sporting 1982 óta először jutott negyeddöntőbe, ahol az Arsenal–Bayer Leverkusen párharc győztesével találkozik. (via BBC)