Körözést adtak ki Oroszországban a legnagyobb független lap, a Meduza főszerkesztője ellen

Az orosz belügyminisztérium körözést adott ki Ivan Kolpakov, a Rigában szerkesztett, orosz és angol nyelvű független orosz hírportál, a Meduza főszerkesztője ellen – írja a Mediazona.

A minisztérium adatbázisa szerint Kolpakov ellen büntetőeljárás van folyamatban, azonban a vádakat nem hozták nyilvánosságra. Kolpakov először 2016 és 2018 között volt főszerkesztő, majd 2019 márciusában újra kinevezték. Az újságírót tavaly megbírságolta egy moszkvai bíróság, amiért részt vett egy „nemkívánatos” szervezet tevékenységében.

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A legjelentősebb független orosz híroldalnak számító Meduzát 2023 januárjában tiltották be a külföldiügynök-törvény alapján. Azóta az orosz hatóságok több tucat szabálysértési bírságot szabtak ki újságírókra, szakértőkre és olvasókra, amiért állítólag együttműködtek a szerkesztőséggel. Sőt, decemberben távollétében börtönbüntetésre ítélték a lap kiadóját, Galina Tyimcsenkót és katonai szakértőjét, Dmitrij Kuznyecet. (MTI, Meduza)