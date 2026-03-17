Lebombáztak egy drogrehabilitációs központot Kabulban, sok ember meghalt

Több ember meghalt, sokan pedig megsérültek, amikor hétfő este találat ért Kabulban, Afganisztán fővárosában, egy drogrehabilitációs központot. A tálib kormány Pakisztánt tette felelőssé a légicsapásért.

Pakisztán tagadta, hogy egészségügyi létesítményt támadott volna, és azt állította, hogy „precízen katonai létesítményeket és terrorista támogató infrastruktúrát” vett célba Kabulban és a keleti Nangarhár tartományban.

Pakisztán információs minisztériuma közölte, hogy a csapásokat „precízen és körültekintően hajtották végre annak érdekében, hogy ne okozzanak járulékos károkat”.

A BBC munkatársai a helyszínen jártak, ahol az épület egyes részei még mindig égtek, és több mint 30 holttestet láttak.

A kórházban mintegy 2000 embert kezeltek, közölték a kórházi illetékesek, akik szerint a halottak és sérültek száma akár több száz is lehet. A tálib kormány egyik szóvivője azt állította, hogy a halálos áldozatok száma elérte a legalább 400-at, de a BBC ezt az adatot nem tudta függetlenül megerősíteni.

Az afgán egészségügyi minisztérium szóvivője, Sharafat Zaman Amarkhail a BBC-nek azt mondta, hogy a kórház közelében nem voltak katonai létesítmények.

A lakosok arról számoltak be, hogy helyi idő szerint körülbelül 20:50-kor hangos robbanásokat hallottak Kabul-szerte, amelyeket repülőgépek és légvédelmi rendszerek hangja követett.

A kórházban kezeltek hozzátartozói az épület előtt gyűltek össze, kétségbeesetten próbálva információt szerezni szeretteikről.

A két szomszédos ország közötti, régóta húzódó konfliktus februárban ismét fellángolt, miután Pakisztán azzal vádolta Afganisztánt, hogy fegyveres csoportoknak ad menedéket, amit a tálib kormány tagad.

Az ENSZ afganisztáni segélymissziója (UNAMA) szerint február 26. óta legalább 75 ember halt meg és 193-an megsérültek Afganisztánban a két ország közötti folyamatos határ menti harcok következtében. Mindez hónapok óta tartó összecsapásokat követ, annak ellenére, hogy a felek októberben törékeny tűzszünetben állapodtak meg. (BBC)