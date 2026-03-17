Négyen meghaltak Bécsben, miután összeomlott egy építkezés állványzata

Összeomlott Bécs Alsergrund negyedében egy építkezés állványzata,

a balesetben négyen meghaltak, egy ember súlyosan megsérült.

A mentők szerint a baleset akkor történt, amikor egy tető átalakítása közben betonozási munkát végeztek. A tűzoltóság szóvivője, Martin Hofbauer azt mondta, az egész állvány összeomlott az öt ott dolgozó emberrel együtt.

A kép illusztráció. Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

A mentést nagyon nehezítette, hogy a törmeléket és az építőanyagokat részben kézzel kellett eltakarítani, ezért a súlyosan sérülteknek sokáig kellett várniuk a segítségre. A 45 éves túlélő férfi súlyos fej- és gerincsérüléseket szenvedett, és mindkét karja eltört. A rendőrség szerint kihallgatják a szemtanúkat, köztük a sérültet is, amint az állapota engedi. (MTI)