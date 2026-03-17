Olyan álláshalmozó államtitkárok dolgoznak Nagy Márton minisztériumában, hogy többet keresnek, mint a miniszter

A Nemzetgazdasági Minisztérium több államtitkára, sőt helyettes-államtitkára is a miniszternél több pénzt vihet haza, van, aki havonta bruttó 10 millió forint feletti összeget keres. Az államtitkárok bérüket állami vállalatok igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagságáért kapott fizetéssel egészítik ki, ráadásul olyan cégektől is pénzt vesznek fel, melyek közvetett állami tulajdonban vannak, számolt be a 24.hu.

A törvény értelmében az államtitkárok politikai felsővezetőnek minősülnek, a fizetésük az előző évi átlagbérhez kötött: annak 4,5 félszeresét kapják kézhez, tehát 2025 júliusától 2,91 millió forintot. Ezt egészítik még ki szép kis összegekkel.

A lap vagyonnyilatkozatokat átnézve jutott arra, hogy Nagy Márton minisztériumában a leggyakoribb az álláshalmozás. Több államtitkár és helyettes államtitkár is többet visz haza, mint Nagy Márton, aki havonta 6,36 milliót keres.

Az NGM nyolc államtitkárából hétnek van a főállása mellett állami szervtől vagy vállalattól származó jövedelme. Egyetlen kivétel Fónagy János miniszterhelyettes.

A legtöbbet Kisgergely Kornél keres, aki az EXIM Magyarország elnök-vezérigazgatói székéből került tavaly áprilisban az NGM-hez, ahol az államháztartásért felelős államtitkári posztot tölti be. Az EXIM-nél azonban továbbra is ő az igazgatóság elnöke, amiért államtitkári fizetésén felül bő másfél millió forintot vesz fel, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági tagjaként pedig 4,8 milliót. Emellett három további pozícióból kap fizetést: a Likviditási Bizottság elnöke, az Airport Hungary Kft. felügyelőbizottsági elnöke és a Nemzeti Tőkeholding felügyelőbizottsági tagja. Fizetése havonta bruttó 10,3 millió és 11,1 millió közötti összeg illeti meg.

Rajta kívül:

Gerlaki Bence, az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár 6,1 és 7,4 millió forint között keres. (ugyancsak igazgatósági tag az EXIM-nél, felügyelőbizottsági tag a Start Garancia Zrt.-nél, szerkesztő a Mediaworks által kiadott pénzügyi, könyvviteli folyóiratnál),

Túri Anikó közigazgatási államtitkár 2,1 és 2,6 millió forint közti összeggel toldja meg a fizetését (az Országos Betétbiztosítási Alapnál alelnök, a Garantiqánál igazgatósági tag),

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár 1,8 és 2,1 millió közti összeggel (a Garantiqánál igazgatósági tag, a Hiventuresnél felügyelő bizottsági tag),

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 1,7 millióval (a Start Garanciánál igazgatósági tag, a Nemzeti Filmintézetnél felügyelőbizottsági tag),

míg Vágujhelyi Ferenc, aki államtitkárként vezeti a NAV-ot, a Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság alelnökeként jut hozzá 500 ezer és 1 millió forint közti havi extra jövedelemhez.

Ligeti Miklós, a Transparency International (TI) jogi igazgatója szerint „Mivel az állami vagyontörvény értelmében nincsen közvetett állami tulajdon, az egykor ebbe a kategóriába eső cégekben politikai állami vezető nem lehetne tisztségviselő, ilyen engedély nem is lenne kiadható”. Szerinte az államtitkári álláshalmozással felvett fizetés törvényes jogalap nélküli jövedelemnek számít, amit vissza kellene, hogy fizessenek a kedvezményezettek.