Sean Penn az Oscar-gála helyett Ukrajnába ment, hogy Zelenszkijjel találkozzon

Sean Penn kapta meg idén az Oscar-díjátadón a legjobb férfi mellékszereplőnek járó szobrot az Egyik csata a másik után-ért, a színész azonban nem jelent meg a díjátadón, a díjat Kieren Culkin vette át helyette.

Sean Penn, mint kiderült, a gálát azért hagyta ki, mert Ukrajnába utazott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. A találkozóról Zelenszkij tett közzé egy fotót, amihez azt írta: „Sean, neked köszönhetően tudjuk, milyen, ha valaki valóban Ukrajna barátja. A háború kezdete óta kiálltál Ukrajna mellett. Ez ma is így van. És tudjuk, hogy továbbra is ki fogsz állni országunk és népünk mellett.”