Tisza Péter lemondott, mégsem indul a választáson

Tisza Péter március 17-én személyesen megjelent a választási irodában, ahol írásbeli nyilatkozatban lemondott a jelöltségről – írta kérdésünkre Csillag Gábor jegyző, a kaposvári választási iroda vezetője.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi történt a Somogy 01-es egyéni választókerületben, ahol Tisza Péter neve mellé a „kiesett” szó került.

A jegyző közölte, Tiszának nem kellett indokolnia a lemondását.

Tisza Péterről a Népszava írta meg múlt héten, hogy információik szerint egy három éve csalásért elítélt exrendőrről van szó, aki a voksolás miatt változtatta meg a vezetéknevét. A keresztneve valóban Péter. Állítólag szerencsejáték-függősége miatt anyagi problémái lettek, a tartozásait februárban rendezte.

A „független” – valójában hithű fideszes – Magyar Péter Vas 02-ben egyelőre kitart.