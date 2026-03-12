Valójában hithű fideszes a Vas megyében függetlenként induló Magyar Péter

POLITIKA

Ahogy azt a 444 múlt héten megírta, az idei választáson akár két Magyar Péter nevű egyéni jelöltre is lehet majd szavazni, persze nem egyszerre. A Tisza elnökén túl ugyanis a Vas megyei 2-es számú egyéni választókerületben is jelentkezett független jelöltként egy Magyar Péter, akinek akkor még nem sikerült a nyomára bukkannunk.

A helyi Választási Irodát hiába kérdeztük, nem árult el semmit a jelöltről, így olvasói tippek és más helyi, a közéletben jártas források segítségével sikerült beazonosítanunk a vasi Magyar Pétert. A több független forrás által jelöltként megnevezett Magyar Péter egyáltalán nem kampányol, elhárítja az újságírói megkereséseket, és mint látni fogjuk, nem is annyira független.

Ebben a körzetben a fideszes jelölt Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, a Tiszáé pedig Strompová Viktória (indul itt DK-s, Mi Hazánkos és a Gődény-féle NÉP-hez tartozó jelölt is). Négy éve jelentős fölénnyel nyert Ágh Péter, ám a mostani várakozások szerint nem lesz annyira egyszerű behúznia a mandátumot, mint volt 2022-ben. Egy kiélezett helyzetben annak is lehet jelentősége, ha egy kamujelölt csak néhány százalékot visz el a valóditól. Később bemutatjuk, hogy az Oroszországból importált módszert nem először vetik be Magyarországon.

Vas 02

Sárvár tegnap 10:39
Fontos jelöltek Feldolgozottság: 0%
  • Ágh Péter
    Ágh Péter
    FIDESZ
  • Strompová Viktória
    Strompová Viktória
    Tisza
  • Dala Ferenc
    Dala Ferenc
    Mi Hazánk
  • Deák Gábor
    Deák Gábor
    DK
A korábbi választások alapján
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes

POLITIKA szombathely vas-02 választás 2026 magyar péter de nem az búcsú
