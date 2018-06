Tállai András lehet a kapocs a miskolci választás kamujelöltje és a Fidesz közt

Miskolc egyik önkormányzati választókerületében időközi képviselőválasztást tartanak, miután a körzet képviselője áprilisban országgyűlési mandátumot nyert. Az ellenzék minden érdemi támogatottsággal bíró pártja beállt a korábban Rokker Zsolti néven elhíresült humorista, az egyébként antropológus Erdei Sándor mögé.

Nem sokkal azután, hogy az ellenzéki egység megmutatkozott, feltűnt a választókerületben még két, magát függetlennek nevező jelölt, egy Erdei Sándor és egy Molnár Zsolt. Erdei II.-t csak a születési évével lehet majd megkülönböztetni a szavazólapon Erdei I.-től.

Molnár Zsoltról a hvg.hu kiderítette, hogy az épp leérettségizett fiatal a Fidesz aktivistája. A Nyékládházán élő Erdei Sándor II. azonban minden megkereséstől elzárkózott, és mivel semmilyen kampánytevékenységet nem folytat, nincs szórólapja, plakátja és rendezvényei sem, megtalálni sem olyan egyszerű.

A hvg.hu információi szerint Erdei II. sokáig még rokonai és ismerősei előtt is titkolni igyekezett, hogy elindul a választáson, mióta pedig kiderült a dolog, keveset is mutatkozik nyilvánosan. Igaz, apja az MDF-ben politizált, ő azonban eddig nem mutatott különösebb érdeklődést a közügyek iránt.

Hogy a fideszes jelölt ellen induló ellenzéki Erdei Sándor mellett egy másik Erdei Sándor is elinduljon, és ezzel megosszák az ellenzéki szavazatokat, az természetesen a Fidesznek áll érdekében, de eddig nem sikerült összekötni Erdei II.-t a párttal.

A hvg.hu azonban most Nyékládházán úgy értesült, hogy a környéken az utóbbi időben gyakran megforduló Kubatov Gábor, fideszes pártigazgató ötlete volt, hogy induljon el egy másik Erdei Sándor is a választáson (Kubatovval egyébként a másik „független” jelöltnek, a fideszes aktivista Molnár Zsoltnak van közös fotója is).

A lap azt írja, Kubatovék nem találtak megfelelő Erdei Sándort Miskolcon, így esett a választás a nyékládházi Erdeire, akit Tállai András (Nyékládháza országgyűlési képviselője) egyik bizalmasa, Surmann Antal személyesen is ismer. Tállai és Surmann (aki egyébként Nyékládháza fideszes polgármestere) a hvg.hu szerint vállalták is, hogy leszállítanak egy megfelelő névrokont.

Erdei II. jó barátja Surmann Antal öccsének és a polgármester egyik legfontosabb háttérembere, Kublik Zoltán fiának is.

A hvg kérdéseire Tállai úgy tett, mintha nem is tudná, hogy választás lesz Miskolcon. Surmann pedig ugyan nem tagadta, hogy ismeri Erdei II.-t, de azt mondta, nem tudja, miért indul.