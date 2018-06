Fideszes aktivista a miskolci időközi egyik kamujelöltje

Miskolc egyik önkormányzati választókerületében időközi képviselőválasztást tartanak, miután a körzet képviselője áprilisban országgyűlési mandátumot nyert. Az ellenzék minden érdemi támogatottsággal bíró pártja beállt a korábban Rokker Zsolti néven elhíresült humorista, az egyébként antropológus Erdei Sándor mögé.

Nem sokkal azután, hogy az ellenzéki egység megmutatkozott, feltűnt a választókerületben még két, magát függetlennek nevező jelölt, egy Erdei Sándor és egy Molnár Zsolt. Erdei Sándor 2-t kereste a sajtó, de ő minden megkereséstől elzárkózott, ami ugye azért furcsa, mert ha az ember elindul egy választáson, általában inkább örülni szokott annak, ha írnak róla.

Molnár Zsoltot a hvg.hu találta meg, az Ongán élő fiatal telefonon elismerte a lapnak, hogy ő a jelölt, de nem akart nyilatkozni, bontotta a vonalat.

A lap aztán kiderítette, hogy Molnár évek óta fideszes aktivista.

Ismerőse a körzet fideszes jelöltjének, Nagy Ákosnak, Kovács Zsoltnak, Kriza Ákos polgármester korábbi kabinetfőnökének is. A 2018-as választási kampányban Molnár a másik miskolci körzet fideszes jelöltjének, Csöbör Katalinnak segített, erről több fotót is megosztott, és van közös képe a másik miskolci fideszes képviselővel, Hubay Györggyel és Kubatov Gáborral is.

Molnár Zsolt egyébként épp a napokban érettségizett, de ennek ellenére a fotók szerint 2014 óta fel-felbukkan fideszes rendezvényeken. (hvg.hu)