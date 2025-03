Így omlott össze az előbb az ezeréves spanyol híd

A Martinho nevű spanyolországi óriásvihar legfrissebb áldozata a Toledo tartománybeli Tavalera de la Reina kisváros híres kőhídja. A római alapokra épült, a kora középkor óta álló kőhíd egy szakasza a heves esőzés és a Tajo folyó magas vízszintje miatt vasárnap egyszer csak megrepedt, majd összeomlott. Most így néz ki a helyi rendőrség drónfelvételén:

Ez itt pedig egy videó magáról az összeomlásról:

A section of the 1,000 year old Puente Romano in Talavera de la Reina, Toledo, Spain, has collapsed today following intense rainfall linked to Storm Martinho.pic.twitter.com/GPi0RYmsbp