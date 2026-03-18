A magyar civilek elleni fekete kampányok főszereplője, az izraeli Black Cube most a szlovén választási kampányban kavar

Szlovénia miniszterelnöke kedden azzal vádolta, konkrét ország megnevezése nélkül a „külföldi szolgálatokat”, hogy beavatkoztak a vasárnapi választásokba, írja a Reuters. Robert Golob azután beszélt erről, hogy egy jelentés arról ír: az izraeli Black Cube magánhírszerző cég munkatársai decemberben az országban jártak, és találkoztak az ellenzék fő jelöltjével, az egyébként Orbánnal szövetséges Janez Jansával.

A Március 8. Intézet nevű intézet újságírókból és aktivistákból álló csoportja a repülési adatok és egyéb hírszerzési információk alapján azt állítja, hogy a Black Cube képviselői december 22-én Ljubljanában találkoztak Janez Jansával. A Szlovén Hírszerző és Biztonsági Ügynökség hétfőn megerősítette a Black Cube képviselőinek decemberi érkezését, de azt nem tudta megerősíteni, hogy találkoztak volna a közvélemény-kutatásokat vezető SDS-t vezető Jansával. Ő maga ezt határozottan tagadja, míg a Black Cube nem reagált a Reuters megkeresésére.

A lap megjegyzi: ha Jansáék nyerik a most vasárnapi választást, akkor valószínűleg megváltozik Szlovénia közel-keleti politikája, mivel a jelenlegi miniszterelnök, Robert Golob és pártja a palesztinok hangos támogatója, míg Jansa egyértelműen Izrael-párti állásponton van. A most regnáló szlovén kormány elismerte a független palesztin államot, és tavaly bevezette az Izrael által megszállt palesztin területeken előállított áruk importjának tilalmát.

A Black Cube szlovéniai kavarásáról terjedelmes cikkben számol be a Slovenian Times is, amely idézi az ügynökök decemberi akcióját feltáró intézet vezetőjét, Nika Kovačot, aki szerint „ami most történik, az a szlovén demokráciába való jelentős beavatkozás és az ország szuverenitásának elleni támadás”.

A lap, illetve a Március 8. Intézet kitér a Black Cube 2018-as és 2022-es magyarországi ügyeskedésére is, párhuzamba állítva azokat az akciókat és a mostani szlovéniait. Felidézik, hogy a 2018-as választások előtt állítólag hamis személyazonossággal léptek kapcsolatba magyar NGO-k vezetőivel, „üzleti lehetőségek ürügyén találkozókra csábították őket, és titokban rögzítették őket”; a mindössze néhány héttel a választások előtt kiszivárogó felvételek Orbán Viktor kampányát segítették.

A cég hasonló műveletet hajtott végre a 2022-es magyar választások előtt, hamis LinkedIn-profilok hálózatát felhasználva, de akkor lelepleződött, és a szolgáltató eltávolította az összes hamis profilt a platformról. Ezzel együtt a kontextusból kiragadott részletek megjelentek a '22-es kampányban, a kormányzati médiában ez hetekig téma volt, még Kovács Zoltán kormányszóvivő is terjesztette az így készült anyagokat. A 2022-es kampány egyik célpontja Jeney Orsolya, az Amnesty International egykori magyarországi igazgatója volt, aki részletesen beszélt erről a 444-nek Valótlanul című filmünkben: