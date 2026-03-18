A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott Rákay Philip asztrológus felesége, a „varázserejű logikával megáldott magyar nyelv Ősforrásig hatoló” művelője

„Tudományos szempontból nehezen értelmezhető munkásságáért” a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje címmel tüntették ki Rákay Philip feleségét március 15-e alkalmából, írja a Kontroll. A lap szerint az asztrológus Wieber Orsolya „a magyarság küldetéséről, sorsfordulatairól és szakrális jelképeiről publikált művei” miatt kapta az elismerést (amit 2018-ban Rákay Philip is megkapott, akkor még Balog Zoltántól, így a házaspár mindkét tagja lovagkeresztes).

Wieber egy pontosan olyan Facebook-posztban számolt be a díjról, amire számítani lehet; többek között ilyeneket írt benne:

„Hálával tartozom a Teremtőnek, hogy nap mint nap ezzel az emberi lelket felemelő,

s a tudatot lenyűgöző munkával – a Létezés jelekben való látásával, a keresztény kozmológia jelképeinek olvasásával, az 555 éves Csízió kalendáriumi tradíció asztrális és évköri szimbólumrendszerének újraélesztésével, a Mennyben fogant magyar Boldogasszonyi hagyomány ápolásával, Hazánk beavató csillagzatának,

s az égig érő kozmikus történelemnek az olvasásával – bízott meg. Hogy mindezt a varázserejű logikával megáldott magyar nyelv Ősforrásig hatoló művelésén keresztül tehetem, a legnagyobb ajándék…”

Wieber Orsolyának nem ez az első kitüntetése, férjével együtt 2023 márciusában, mint akkor mi is megírtuk, megkapta a Nemzeti Örökség Intézete által alapított és akkor először kiosztott Nemzeti Emlék-őr-díjat a Petőfi család sírja felújításának támogatásáért.

Wieber mást is kapott már a NER-től: a Wieber and Wieber Kft., amelynek résztulajdonosa volt, 2011. januártól augusztusig, majd 2012. januártól 2013. március 31-ig havonta 600 000 forintot kapott a Fidesz-frakciótól kommunikációs tanácsadásért, illetve 2012 végén törvényjavaslatra vonatkozó tanácsadásért is fizették. 2013 márciusáig, amikor beszámoltunk erről, a cég összesen 13,8 milliót keresett a frakción.