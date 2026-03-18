A tárnoki talajvízbázist is elérhette a sóskúti Dongwha elektrolitüzem szennyezése, demonstrációt is szerveznek

Laboratóriumi vizsgálatot rendelt el és Tarnai Richárd főispánhoz fordul Lukács László, Tárnok polgármestere, aki arra gyanakszik, hogy a sóskúti Dongwha elektrolitüzem szennyezése elérte a tárnoki talajvízbázist. A Kontroll.hu közösségi oldala is idézi a polgármestert, aki szerint: „Mélységesen aggasztónak tartom ezt az egész történetet. Ennél csak az az aggasztóbb, hogy a múlt héten, a helyi védelmi bizottság ülésén hiába kérdeztem a Dongwha szennyezéséről, a hivatalos szervek képviselői széttárták a kezüket, ők nem tudnak semmit” – írta Lukács László a közösségi oldalán.

A polgármester az élelmiszerkutató Tóth Gábor posztjára reagált. Utóbbi írt előzőleg arról, hogy a Sóskút környéki szennyezés Tárnok talajvízbázisát is elérhette, emiatt nem javasolják a fúrt és az ásott kutak használatát, illetve az étkezési célú növények öntözését.

A mérések alapján a szennyezés meghaladja a gödi akkumulátorgyárnál tapasztalt szintet.

A Pest megyei kormányhivatal február végén függesztette fel a Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyesanyag-kezelési tevékenységét, mert a sóskúti üzemben több szabálytalanságot találtak.

A Dongwha Electrolyte Hungary Kft. sóskúti üzeme

A kormányhivatal az üzemeltetőt több intézkedés megtételére is kötelezte. A dél-koreai cégnek

biztosítani kell a beépített víz alapú oltóberendezés megfelelő működését, és ezt igazolnia kell a kormányhivatal illetékes főosztályának;

a telephelyen egyidejűleg jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége nem haladhatja meg a jogszabály által előírt alsó küszöbérték negyedét.

Sóskút község önkormányzata március 20-ára demonstrációt szervez a történtek miatt. Fb-posztjuk szerint „a Dongwha gyár úgy épült meg, hogy a lakosságot nem kérdezték meg, a helyi szabályozásokat figyelmen kívül hagyták, majd 2023-ban eltitkolt környezetszennyezés történt”.

„Azért állunk ki közösen – folytatják –, hogy veszélyes üzem ne működhessen lakóövezet közelében, és a helyiek megkérdezése nélkül ne létesülhessen ilyen tevékenység Sóskúton.”