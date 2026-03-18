Kétezer, kapszulákba gyömöszölt hangyakirálynővel kapták el a kínai csempészt a kenyai nemzetközi repülőtéren

Egy kínai férfit és kenyai tettestársát vadon élő állatok illegális kereskedelmével vádolják, miután rajtakapták őket, ahogy több mint kétezer hangyakirálynőt próbáltak kicsempészni Kenyából – írta meg a BBC.

Fotó: TONY KARUMBA/AFP

A kínai férfi a bíróságon elhangzottak alapján nagyjából 1500 dollárt fizethetett a kerti hangyákért, ez a második alkalom, hogy illegális hangyakereskedelem miatt emelnek vádat ellene. A két férfi ártatlannak vallja magát, ügyvédjük szerint nem tudták, hogy törvényt sértenek.

A férfit a múlt héten vették őrizetbe Nairobi nemzetközi repülőterén, miután a hatóságok hatalmas mennyiségben találtak nála különböző módszerekkel tárolt hangyát – a férfi repjegye Kínába szólt. Volt, amiket kémcsőbe vagy kapszulába rejtették, de papírszalvétában is tároltak párat.

A kenyai hatóságok korábban többször is közölték, hogy megnőtt a náluk található kerti hangyák iránti igény Európában és Ázsiában – sokan háziállatként tartják őket.