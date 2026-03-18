Meghalt Dávid Sándor

Néhány nappal a 89. születésnapja után elhunyt Dávid Sándor sportújságíró, aki elsősorban autósporttal foglalkozott, számos Forma-1-es futamot közvetített.

A halálhírt a hivatalos Facebook-oldalán jelentették be. Azt írják: végső nyugalomra helyezéséről a család gondoskodik, búcsúztatását a kérésének megfelelően szűk családi és baráti körben tervezik.

Dávid Sándor a sportújságíráshoz aktív sportolóként került közel: az 1950-es években vívott, többek között ifjúsági világbajnoki 6. volt egyéniben, és 1956-ban tagja volt az ifjúsági világbajnok csapatnak. Amikor 1959-ben Budapesten volt a felnőtt vb, a Népsportnál tanácsadóként alkalmazták, majd 1976-ig a sportlapnál, utána az MTV-nél dolgozott, ott már kifejezetten autó-motor sporttal foglalkozott. Az F1-futamokat 1976-1998 között közvetítette, kommentálta.

Alapító tagja volt az Eurosport magyar szerkesztőségének, ott 2001-ig dolgozott. Több mint húsz könyve jelent meg. Megkapta a MOB életműdíját, a magyar autósport szövetség szakmai életműdíját, és elismerték a fair play népszerűsítéséért végzett tevékenységét is.