Nagy Dávid Kutyapárt-listavezetőnél gyorsabban talán csak felrúgott futballisták képesek gyógyulni ebben az univerzumban

„Jobbulást kívánok Nagy Dávid-nak, a Kutyapárt listavezetőjének! Szegény tegnap nagyon beteg lett, így le kellett mondania a velem való vitát” – panaszkodott a közösségi oldalán Bedő Dávid, a politikából távozni készülő Momentum parlamenti frakcióvezetője. Mint Bedő szóvá tette, ő és Nagy kedden délután 4-kor a Kontroll.hu által szervezett vitában ütköztették volna érveiket a kispártok választási indulása és nem indulása kérdésében, ám az MKKP országos listájának éllovasa 20 perccel a kezdés előtt betegségre hivatkozva lemondta a részvételt.

Ehhez képest délután 5-kor már ott volt az ATV stúdiójában, sőt: mint az saját közösségi médiás bejegyzéseiből is kiderült, este Pamkutya-hangversenyen járt.

Nagy Dávid ezen a fotón is egészségesnek tűnik Forrás: Nagy Dávid fb-oldala

„Pedig már nagyon vártam tegnap, hogy 16:00-tól a Kutyapárt és a Momentum álláspontját végre nézők előtt nyílt vitán is ütköztessük, hátha még sikerül meggyőznöm Nagy Dávidot, hogy a Kutyapárt lépjen vissza a választáson való indulástól” – írta Bedő Dávid.

Nagy Dávid ezzel kapcsolatban még nem reagált semmit, az ellenben biztos, hogy az MKKP további két kispárttal, a Demokratikus Koalícióval és a Mi Hazánkkal karöltve indulni fog az áprilisi választásokon, és lesz országos listája is.