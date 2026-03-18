Orbánt megerőszakoló fiatalkorú lányról mesélt kitalált történetet a tiszás jelölt, akit aztán a színpadon tett helyre Magyar Péter

Judák Zsolt, a Tisza Párt kalocsai képviselőjelöltje olyan ízléstelen történetet mesélt a párt hartai kampányrendezvényén, hogy Magyar Péter nyilvánosan kritizálta miatta.

Amikor Judák a fideszesekről beszélt, megkérte a közönséget, hogy mindenki menjen el szavazni, és beszélgessen a szomszédjával, a barátjával, és a fideszesekkel is. „De velük ne sokat, mert időt, energiát fognak elvinni tőletek, és a pulzusotok – ami normális esetben 72 per perc – az minimum 140-150-es lesz. Szeretni kell őket, tisztelni kell, de nem kell őket meggyőzni. Őket nem fogjátok tudni meggyőzni.”

Ezután pedig azt mondta, hogy bár ez a rész nincs a beszédében, elmesél egy saját maga által kreált történetet a vérfideszesekről.

„A Karmelita hosszú sötét folyósójának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találják. Ezt lehozza a TV, és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis r****c lány megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket. A lányt a Szőlő utcai javítóba kell küldeni – ami már természetesen nem valós –, és a szülőket is példásan meg kell mutatni, hogy így nevelték a gyereküket. Tehát ennyit a vérfideszesekről, nem kell velük foglalkozni.”

Bár Judák történetét megtapsolták a nézők, Magyar grimaszolva, lehajtott fejjel reagált. Amint színpadra lépett a pártelnök, egyből helyretette a képviselőjelöltet. Először azt mondta, hogy Judák mostani beszéde volt a bizonyíték arra, hogy nem nézik át előre a tiszás jelöltek beszédeit. „De nem biztos, hogy ennek nem kéne megtörténnie.”

Majd kijelentette, hogy nem ért egyet azzal, hogy a fideszesekkel ne kellene beszélni. Mint ahogy a „vérfideszes” kifejezéssel sem, mert ő és Judák is volt korábban fideszes. A legfőbb problémája viszont Judák kitalált történetével volt.

„Az utolsó viccet azt meg nem tartom jó viccnek […]. Értem, láttam: Zsoltnak nem pörög annyira a közösségimédia-felülete, és azt szerette volna, hogy most a hírekbe bekerülvén egy nagyobb sebességre kapcsoljon. Szerintem ezt meg fogja kapni, mert már dolgoznak a Megafonban és a köztelevízióban meg a HírTV-ben, hogy bekerüljön néhány idézet az esti híradóba.”

Nem sokkal a beszéd után Judák a Facebookon kért bocsánatot. Azt írta, ez volt az első politikai beszéde, és hibázott. „Kertészként nem vagyok hozzászokva, hogy hétköznap kora délután sok száz ember előtt beszéljek.”