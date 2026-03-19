A 30 alattiak túlnyomó többsége tiszás, és azt állítja, elmegy szavazni

Nemre, életkorra, iskolázottságra és településtípusra lebontott közvélemény-kutatást készített a 21 Kutatóközpont a 24.hu megbízásából. A március elején készült felmérés főbb megállapításait a múlt héten már ismertettük, eszerint a teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 10, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 14 százalékpont a Tisza előnye a Fidesz előtt.

A most közzétett adatok nagyrészt az eddig is ismert folyamatokat igazolták:

A teljes népesség körében a férfiak 49 százaléka szavazna a Tiszára, a Fideszre mindössze 25 százalék, a nők körében viszont 5 százalékponttal a Fidesz vezet (34-29 arányban). Igaz, az utóbbiaknál jóval magasabb azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a pártszimpátiájukat firtató kérdésre.

Minél fiatalabb valaki, annál valószínűbb, hogy a Tiszára szavaz: a 30-on aluliak 65, a 30 és 40 közöttiek 54, a 40 és 50 közöttiek 33 százaléka, itt mindenhol egyértelmű hátrányban van a Fidesz. Az 50 és 64 év közöttiek között már nagyjából azonos a két tábor, majd a 65 év fölöttiek körében egyértelműen a kormánypártok vezetnek: 50 százalékos a támogatottságuk, szemben a Tisza 19 százalékával.

A végzettségek szerinti bontás pedig igazolja Orbán Viktor tézisét, mely szerint a Fidesz a melósok pártja lett: az alapfokú végzettséggel rendelkezők körében 44 százalékon áll a Fidesz a Tisza 25 százalékával szemben, a középiskolás végzettséggel rendelkezők körében viszont már megfordulnak az arányok (22-45), míg a diplomásoknál végképp nem nagyon rúgnak labdába a kormánypártok (16-53).

A településtípusok szerinti bontásban sincs meglepetés: a Fidesz csak a falvakban erős, és ott is csak 4 ponttal vezet a Tisza előtt, míg a kisebb városokban már 5 pont a Tisza előnye, a megyei jogú városokban már 40 százalékos a Tisza támogatottsága, és 29 százalék a Fideszé. A fővárosban pedig 52 százalék támogatja a Tiszát, és csak 22 százalék a Fidesz-szimpatizánsok aránya.

A felmérés talán leginkább újdonságnak ható megállapítása szerint a 30 alatti megkérdezettek túlnyomó többsége azt állítja, elmegy szavazni április 12-én, vagyis a választásokon hagyományosan legkevésbé aktív korosztály az idén a korábbiaknál nagyobb arányban járulhat az urnákhoz, ami egyértelműen a Tiszának kedvezne.

Ugyancsak érdekes még, hogy a felmérés szerint nincs nagy jelentősége az egyéni jelöltek kilétének, mivel ugyanolyan arányban szavaznának a megkérdezettek az egyéni jelöltekre, mint a listákra. (via 24.hu)