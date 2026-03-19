A legnagyobb német fegyvergyártó szerint az európaiak és az amerikaiak hamarosan kifogyhatnak a rakétákból

A legnagyobb német fegyvergyártó, a Rheinmetall igazgatótanácsának elnöke, Armin Papperger szerint az Egyesült Államokban, Európában és a Közel-Kelet országaiban a légvédelmi eszközök készletei „gyakorlatilag kimerültek”. A CNBC-nek adott interjújában elmondta, a rakéták és légvédelmi rendszerek iránti kereslet jelenleg „óriási”, és a világ minden régiójából érkezik. „Úgy gondolom, jelenleg az európaiaknál, az amerikaiaknál és a közel-keleti országokban is üresek vagy majdnem üresek a raktárak… Ha a közel-keleti háború még egy hónapig tart, véleményem szerint szinte teljesen kifogyunk a rakétákból” – mondta.

Papperger szerint ennek az az oka, hogy a modern drónok viszonylag olcsó támadóeszközök, miközben a védekezés ellenük jóval drágább rendszereket igényel. Ezért hatékony védelem csak különböző eszközök – rakéták, tüzérségi rendszerek és elfogóeszközök – kombinációjával lehetséges. A Rheinmetall is egy ilyen modellre akar támaszkodni, ennek megfelelően növeli a termelésbe irányuló beruházásait. A vállalat már tárgyalásokat folytat a Közel-Keleten, és a következő hetekben új megrendelésekre számít.

A Rheinmetall vezetője szerint a drónok megjelenése megváltoztatta a hadviselés jellegét, bár nem alakította át teljesen a katonai megközelítéseket, mivel továbbra is kulcsfontosságú a különböző fegyverrendszerek összehangolt alkalmazása. Példaként az ukrajnai háborút említette, ahol a drónok hatékony alkalmazása figyelhető meg az orosz csapatok ellen.

A Rheinmetall vezetője korábban arról beszélt, hogy egy valódi harci helyzetben Európában a lőszerek néhány nap alatt elfogynának. Arról is beszélt, hogy a vállalat a jelenlegi évi 70 ezer darabról 2030-ra 1,5 millióra tervezi növelni a tüzérségi lövedékek gyártását.