A német elnök szerint a ramadán már Németország vallási életének részét képezi

Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök csütörtökön üdvözlő üzenetet küldött a Németországban élő muszlimoknak a ramadán vége, a böjt megtörésének ünnepe alkalmából. Ebben arról írt, hogy a ramadán immár Németországban is meghonosodott ünneppé vált, az ország vallási életének részét képezi.

Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance via AFP

„Idén is sok mecsetközösség és család hívja meg szomszédait az ünneplésre. Ez egy csodálatosan nagylelkű gesztus, amely sok ember számára megkönnyíti, hogy megismerje az iszlám vallás szokásait és hagyományait, és a személyes találkozások révén erősödjön a különböző vallások és társadalmi csoportok közötti összetartás. Ezért a vendégszeretetért és nyitottságért köszönetemet fejezem ki!” – írta Steinmeier. Majd méltatta a németországi muszlimokat, amiért adományokat gyűjtöttek a rászorulóknak.