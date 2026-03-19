A streamingplatformokon elérhető tartalmak akár 10 százaléka AI generálta deepfake lehet

A zeneipar egyik legnagyobb szereplője, a Sony Music közölte, hogy több mint 135 ezer dalt távolíttatott el a streamingplatformokról, amelyek csalók által, a Sony szerződtetett előadóit megszemélyesítve jelentek meg. A cég szerint ezek a deepfake felvételek generatív mesterséges intelligencia segítségével készültek, és olyan világsztárokat céloztak, mint Beyoncé, a Queen vagy Harry Styles.

A Sony Music szerint az ilyen hamis tartalmak közvetlen anyagi kárt okoznak a valódi előadóknak, különösen akkor, amikor azok új albumot promótálnak. A vállalat szerint a probléma egyre súlyosbodik, mivel a mesterséges intelligencia egyre könnyebben hozzáférhető és olcsóbb.

A Sony az általa azonosított mintegy 135 ezer ilyen dalt csak a jéghegy csúcsának tartja. Közlése szerint csak az elmúlt év márciusától kezdve 60 ezer hamis számot azonosítottak, amelyek többek között Bad Bunny, Miley Cyrus és Mark Ronson neve alatt jelentek meg. Az iparág becslései szerint akár a streamingplatformokon elérhető tartalmak 10 százaléka is csalás lehet. A francia Deezer streaming-szolgáltató már rendelkezik ez ennek megállapítására alkalmas szoftverrel – és állítása szerint a szolgáltatásához beküldött dalok 34%-át ma már mesterséges intelligencia által generáltként sorolják be.

A jelenség mellett a mesterséges intelligencia szabályozása is napirenden van: a zeneipar képviselői szerint szükség lenne az AI által generált zenék egyértelmű jelölésére, hogy a felhasználók meg tudják különböztetni a valódi és a mesterségesen előállított tartalmakat. A kérdés azután kapott új lendületet, hogy a brit kormány visszavonta azt a tervet, amely lehetővé tette volna az AI-cégek számára, hogy engedély nélkül használjanak szerzői joggal védett műveket. (via BBC)