Böngészd velünk a high tech konyhatechnológia, kifinomult márványok és arany vécékefék listáját!

Csütörtökön bemutattuk, hogyan drágult 55 milliárd forintról néhány év alatt 100 milliárd forint fölé az MNB Szabadság téri székházfelújítása, milyen főbb tételekből állt össze a szinte felfoghatatlanul drága beruházás (amit az ÁSZ is szóvá tett és a rendőrség is vizsgál egy büntetőeljárásban). Ezt azután tudtuk megtenni, hogy közérdekű adatigényléssel kipereltük a jegybank ingatlanos cége és az akkori MNB-elnök Matolcsy György fiának barátja, Somlai Bálint cége közötti szerződést, illetve annak több mellékletét.

Az egyik, talán legfontosabb dokumentumot most nyilvánosságra is hozzuk. Ez egy 512 oldalas úgynevezett Árazott mennyiségi kimutatás, amit pdf-ben itt lehet letölteni.

Ez a főösszesítés után tételenként, de tényleg: székenként, villanykapcsolónként, vécépapírtartóként, lámpatestenként részletezi, miből mennyire volt szükség az MNB-székház felújításán. Azt is közlik, hogy az egyes tételekből milyen márkájúakat, típusúakat vásároltak – ahol értelmezhetők, ott egyéb paraméterek, például szín, kidolgozottság, méret is szerepelnek –, és mennyi volt a beruházás során az ezekkel kapcsolatos anyagköltség, illetve mennyi a munkadíj.

Hiszünk a közösség erejében. És pláne hiszünk abban, hogy tömegesen vannak ebben az országban olyanok, akik nálunk sokkal jobban értenek általában is az építőiparhoz, egy ilyen volumenű nagyberuházásnak nemcsak organizációjához, hanem az egyes rész- és szakmunkáihoz is, burkoláshoz, szigeteléshez, lakberendezéshez, villanyszereléshez vagy akár szaniter-pipere áruk beszerzéséhez. Ezért is tettük közzé ezt az összesítő kimutatást – ha bárkinek kedve, ideje van, böngésszen az adatok között! És ha bárki kellő szaktudásának hála fellel valami érdekes, izgalmas, indokolatlan, különlegesen drága vagy különlegesen értelmetlen, indokolatlan tételt, írja meg, milyen leletet talált, hogy aztán beszámolhassunk róla.

Kedvcsinálónak a főbb tételek összesítve így néznek ki:

Fontos: a letölthetővé tett pdf nem a mi hibánkból ilyen pocsék minőségű. Minden dokumentumot pdf-ekben kaptuk meg, ezt is. Ez, akárcsak a többi, egy papíralapú, nem kereshetően és helyenként kifejezetten rossz minőségben, szinte olvashatatlanul pixelesen beszkennelt fájl, amiből bizonyos sorokat, néha szinte egész oldalakat kitakartak vagy csak részben jelenítettek meg, váltogatva az álló és fekvő oldalakat. Mutatok előbbiekre két kedves példát:

Aki ennek ellenére is részese akar lenni a nagy közös kutatómunkának, annak sok sikert, kitartást és türelmet, továbbá bivalyerős szemcseppet kívánok! Ha sikerült az eredeti cikkemhez képest további érdekességet találni, azt – ideális esetben megfelelő kontextusban, magyarázattal, piaci árakkal stb. –, kérlek, írd meg nekem, hogy megírhassam!

