Azonos nemű párok is örökbefogadhatnak Görögországban

A görög alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a házaspárként élő azonos nemű párok örökbefogadási joga megfelel az alkotmányban garantált gyerekvédelmi előírásoknak. A határozat szerint az ilyen örökbefogadás „nem sérti a gyermekvédelmet és a gyermek legfőbb érdekeit”, ugyanakkor az azonos neműek házassága is alkotmányosnak és az Emberi Jogok Európai Egyezményével összhangban lévőnek találta.

Az alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy az azonos neműek házasságának elismerése nem érinti az ortodox keresztény egyház szabályait és hagyományait a házasság megkötéséről és a családalapításról, ezek betartása továbbra is a hívők önkéntes döntésére marad. Az azonos neműek házasságáról szóló törvényt még 2024-ben fogadta el a görög parlament, az örökbefogadást pedig idén engedélyezték, de civil szervezetek megtámadták a rendelkezést.

Az azonos neműek házasságáról szóló szabályozást az alkotmánybíróság alkotmányosnak, valamint az emberi méltóság tiszteletben tartására, a személyiségszabadságra és az egyenlőségre vonatkozó alapelvekkel, valamint az uniós joggal is összhangban lévőnek találta. A döntés a közelmúlt évtizedek társadalmi és erkölcsi nézetváltozását tükrözi, amely a „többség fejlett európai demokráciájában, sőt a nyugati világ széles körében” az azonos nemű párok családi és gyermeknevelési jogainak erősítését célozza – áll a határozatban.

Az alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy a házasságban élő azonos nemű pároknak ugyanazt az örökbefogadási jogot kell biztosítani, mint a külön nemű házaspároknak, feltéve, hogy a hivatalos gyámhatóság és a szociális szolgálat alkalmasnak találja a párokat. (Proto Thema)