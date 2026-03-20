Laponyi Zsolt szerint a rendőrök 90 százaléka nem a Fideszre fog szavazni

Interjút adott a Telexnek Laponyi Zsolt egykori rendőr őrmester, akit korábban fegyelmivel büntettek a Rétvári Bence belügyi államtitkár posztja után kirobbant ügyben, és akiről a hét elején derült ki, hogy azonnali hatállyal felmondott.

Laponyi az interjúban arról beszélt, hogy pályája a Rétvári-ügy után vett éles fordulatot: míg korábban megbecsült, felfelé ívelő karriert futó rendőr volt, a nyilvános kiállása után szerinte tudatos ellehetetlenítés kezdődött ellene. Állítása szerint felettesei „használati utasítást” vártak hozzá felülről, majd sorra érkeztek az őt korlátozó intézkedések: eltiltották a nyilvános szerepléstől, fegyelmit kapott, és fokozatosan alacsonyabb presztízsű feladatokra osztották be, például követségőrzésre, majd fogdaőri munkára.

A volt őrmester konkrét példákkal illusztrálta a szerinte megalázó bánásmódot: vitatott túlórák, indokolatlan utasítások és egy kiabálással, ajtócsapkodással járó konfliktus után döntött a felmondás mellett. Ügyvédje szerint a munkáltató megsértette a méltósághoz való jogát és nem a képzettségének megfelelő feladatokkal foglalkoztatta. Laponyi úgy látja, hogy a vele szemben tanúsított bánásmód mögött akár magasabb szintű, politikai motiváció is állhatott, bár ezt konkrétan nem tudja bizonyítani.

Az interjú egyik visszatérő állítása, hogy a rendőrségen belül a lojalitás sokszor fontosabb, mint a jogszerűség vagy az igazság. Laponyi ennek ellenére is úgy fogalmazott, számára a rendőri hivatás – melyhez a Cobra 11 sorozat csinált neki először kedvet – továbbra is „szerelmes hivatás”, de egy „hányinger hivatalban” kellett gyakorolnia. Kiállásáról azt mondta, nagyon valószínűnek tartotta, hogy baj lesz belőle:

Mikor ezt elkezdtem mérlegelni, arra jutottam, hogy van egy esküm és egy magammal szembeni elvárásom, és akkor tudok majd tükörbe nézni, ha ebbe beleállok. Ha a rendszer kiköp, akkor nem vagyok való a rendszerbe. És a rendszer végül kiköpött.

A volt rendőr a politikai kontextusról is beszélt: szerinte a hatalom és a rendőrség viszonya torzítja a közbizalmat, és hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom egy része egymás ellen fordul. A kollégái szerinte sokszor nem mernek kiállni hasonló ügyekben egzisztenciális okokból, különösen alacsony fizetés és családi kötelezettségek mellett.

A kormányzati juttatások, például a fegyverpénz hatását illetően azt mondta: nem gondolja, hogy ez politikai lojalitást vásárolna, sőt, szerinte „a rendőrök 90 százaléka nem a Fideszre fog szavazni”.

Laponyi a jövőben civilként szeretne megszólalni a rendőrök helyzetéről, és szerinte fontos lenne, hogy többen beszéljenek a rendszer problémáiról. Egyelőre nem kíván pártpolitikába belépni, de a jelenlegi rendszer leváltását szükségesnek tartja. Ügye jogilag még nem zárult le: a rendőrség közel egymillió forintot követel tőle, amit ő „becsületbeli ügyként” nem kíván kifizetni. (via Telex)