Orbán sajnos nem tudott elmenni Telkibe az MLSZ éves rendes közgyűlésére, de szerencsére Brüsszelből üzent

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pénteken 10 órakor Telkiben tartja éves rendes közgyűlését. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök nem tud jelen lenni, Brüsszelből azonban üzent a tanácskozás résztvevőinek – tette közzé a Nemzeti Sport az egyszerre sajnálatos, mégis örömteli hírt.

Hogy senki más se maradjon le a miniszterelnök közlendőjéről, a lap teljes terjedelmében, változtatás nélkül közölte a levelet, miszerint sajnálja, hogy nem lehet ott Telkiben, mert ahogy fogalmazott: „most éppen Brüsszelben vagyok, ahol a nyújtott láb, a becsúszó páros lábak és a lekönyöklés csapdáit kell kerülgetnem”.

Levelében megköszönte, hogy az elmúlt években együtt dolgozhatott az MLSZ-szel, de: „még nincs vége. Sőt, most jön a java. Önökhöz hasonlóan én is újabb győzelemre készülök, amely megteremti a lehetőséget, hogy a következő években is együtt dolgozzunk, és még magasabb csúcsokat hódítsunk meg”.

Orbán Viktor a levél végén „sportbaráti üdvözlettel” köszönt el.