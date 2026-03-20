Szalai Ádámot a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnökévé válaszották

sport

A válogatott korábbi csapatkapitányát, Szalai Ádámot választották meg a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) harmadik, utánpótlásért felelős alelnökének – írja az MTI.

A Telkiben tartott közgyűlésen a megjelent 64 küldött egyhangúlag szavazták meg a 38 éves Szalai új megbízatását. A 86-szoros válogatott Szalai célja, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget az NB I-ben, külföldi bajnokságban és a válogatottban. Megválasztása után Csányi Sándor elnök megköszönte a korábbi válogatott labdarúgó eddigi kiemelkedő munkáját.

„Szalai Ádám munkája eddig is érezhető fejlődést hozott, és elsősorban azt várom tőle, hogy az utánpótlás-nevelés területén az eddigieknél is erősebbé váljon a szövetség és az államtitkárság közti együttműködés"

Willi Orbán, Szoboszlai Dominik, Szalai Ádám és Schäfer András még 2024-ben.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

– mondta az MLSZ beszámolója szerint. Szalai a sportállamtitkársághoz tartozó Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) – ez felügyeli a 9 államilag finanszírozott fociakadémiát – igazgatóhelyettese, valamint Marco Rossi szövetségi kapitány egyik segítője is. Szintén egyhangúlag választották meg az elnökség tiszteletbeli tagjának Nyilasi Tibort és Berzi Sándort.

Csányi elárulta, leadták a jelentkezést a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga döntőjének rendezésére, amivel a Puskás Arénának - a 2020-as európai Szuperkupa-döntő, a 2023-as Európa-liga-finálé és az idei Bajnokok Ligája-döntő után - teljessé válna a palettája a nemzetközi színtéren.

A közgyűlésen kiderült, hogy az MLSZ gazdálkodása 2025-ben is stabil maradt, több mint 2,1 milliárd forint volt a mérleg szerinti eredménye. A profi klubok pénzügyi helyzete alapvetően szintén stabil, ugyanakkor bevételeik – különösen a jegyeladásokból és játékoseladásokból származók – általában elmaradnak az ideális szinttől. Csányi szerint a szövetség és a klubok együttműködését tovább kell erősíteni, ebben az MLSZ a jövőben is partnere lesz a professzionális egyesületeknek.

A válogatott kapcsán kiemelte, hogy hosszabb távon javult a csapat nemzetközi pozíciója, még ha a jelenlegi helyezés visszaesést is mutat a közelmúlthoz képest.

A következő évek fő céljai a 2028-as Európa-bajnokságra, valamint a 2030-as világbajnokságra való kijutás, valamint a Nemzetek Ligájában az A ligába kerülés.

Csányi sikernek nevezte a szurkolókkal való viszony rendezését, amihez mindkét fél részéről önkritikára volt szükség. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rasszizmus és diszkrimináció továbbra sem elfogadható, és ezek ellen szigorúan fellépnek. Beszéde végén megköszönte az állami támogatást, ami jelentősen hozzájárult a stadionok és infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint az utánpótlás erősítéséhez.

sport labdarúgás nyilasi tibor szalai ádám magyar labdarúgó szövetség Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet Csányi Sándor foci magyar foci Berzi Sándor mlsz NSMI marco rossi