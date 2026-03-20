Tovább nő a benzin és a gázolaj ára

Szombaton sem áll meg az üzemanyagok nagykereskedelmi árának növekedése: a benzin piaci ára bruttó 9, a gázolaj ára bruttó 19 forinttal drágul.

A Holtankoljak.hu szerint a 95-ös benzin piaci átlagára most 670 forint literenként, míg a gázolaj literje 727 forintba kerül.

A piaci árakat továbbra is a közel-keleti háború fejleményei alakítják, a védett ár a 95-ös benzin esetében 595 forint literenként, míg a gázolajé 615 forint. Azt fontos tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.

