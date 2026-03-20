Trump arcképével készülne emlékérme az USA 250. születésnapjára

Az Egyesült Államok Szépművészeti Bizottsága egyhangúlag jóváhagyta annak a 24 karátos arany emlékérmének a tervét, amelyen Donald Trump amerikai elnök arcképe szerepelne az ország 250. születésnapjának megünneplésére. Az érme egyik oldalán Trump látható, amint ökölbe szorított kézzel egy asztalra támaszkodik, miközben a másik oldalon sas lenne.

Mindez azért váltott ki vitát, mert a szövetségi szabályok szerint élő elnök nem szerepelhet amerikai fizetőeszközön. A kormányzat értelmezése szerint ugyanakkor Scott Bessent pénzügyminiszter külön felhatalmazása lehetővé teszi úgynevezett proof kivitelű aranypénzek verését és kibocsátását. Ezzel a tiltást meg lehet kerülni.

A végső gyártásról Bessent dönthet, miután az amerikai pénzverde elkészíti az érme pontos méreteit. A bizottság alelnöke, James McCrery a szavazáskor azt is javasolta, hogy az érmét a lehető legnagyobbra, akár 7,6 cm átmérőjűre csinálják, ami így hármszor akkora lenne, mint egy negyeddolláros.

Trump 2025-ben lecserélte az érméről döntő Szépművészeti Bizottság tagjait, és most csupa hozzá hű emberből áll a testület. A lépés ellen tavaly Ritchie Torres demokrata képviselő külön törvényjavaslatot is benyújtott, amely megtiltotta volna, hogy hivatalban lévő elnök saját arcképével ellátott pénzt bocsásson ki, de a kezdeményezés nem ment át a Kongresszuson

Eddig Calvin Coolidge volt az egyetlen amerikai elnök, aki életében érmén szerepelt. (BBC)