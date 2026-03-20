Verőce üzeni Brüsszelnek: a földszintes kilátót nem adjuk

Verőcén nagy társadalmi felháborodást okozott, hogy a Magyar Államkincstár szabálytalanságok miatt a faluval fizettetné vissza azt a 300 millió forintot, amiből többek között egy eleve elég bizarra sikerült, földszintes kilátó épült meg a Dunakanyarban. A helyiek már petícióban követelik az alkalmatosság elbontását, az önkormányzat közben a kormánytól vár segítséget, hogy ne nekik kelljen az éves költségvetésük harmadát befizetni a büntetésre, amiről szerintük nem is tehetnek - hiszen azt egy olyan uniós pályázat keretében húzták fel, ami egy homályos hátterű kormánydöntés miatt dőlt dugába.

A formája miatt helyben leginkább csak zsiráfketrecként emlegetett építményen péntek reggelre aztán ez a felirat jelent meg:

„Üzenjük Brüsszel: a zsiráfketrecet nem adjuk”

A verőcei zsiráfketrec senkinek sem eladó.

A zsiráfmentes zsiráfketrec másik oldalán Brüsszel helyett már az oroszoknak / muszkavezetőknek üzentek, nagyjából azt, hogy Tovariscsi, konyec.

Verőcei búcsú

Emlékeztetőül: február elején derült ki, hogy a verőcei önkormányzatnak több mint 300 millió forintnyi uniós pénzt kell visszafizetnie annak a pályázatnak a szabálytalanságai miatt, amiből ez a ketrec is épült - erről a Magyar Államkincstár küldött nekik felszólítást.

A fém konstrukció a szándék szerint a római Limes őrtornyait idézné meg, hiszen a római korban itt állt az a balparti erőd, amit I. Valentinianus, a pannóniai születésű császár építtetett a IV. században.

Az igazi truváj azonban, hogy az építmény hivatalosan kilátó lenne, csak éppen lépcsőket nem tettek bele, vagyis a Római Birodalom öröksége mellett egyben hamisítatlan 21. századi hungarikumról, a földszintes kilátók magyar innovációjának jeles darabjáról van szó.

Külön egyedi, hogy azt a nagyprojektet, amiben a Limes világörökségi pályázatának keretében elnyerték a ketrecre a pénzt, a magyar kormány az utolsó pillanatban visszavonta - a pénzvisszafizetési kötelezettség is ezzel összefüggésben keletkezett.

Verőcén aláírásgyűjtés is indult, hogy a ketrecet bontsák le:

„A létesítmény – amelyet a helyiek „római zsiráfketrecként” emlegetnek – nem vált a település értékévé, nem illeszkedik Verőce arculatához, és nem képviseli azt a minőséget, amely egy közel 300 millió forintos közpénzes beruházástól elvárható lenne.”

- áll a petíció szövegében, amit idáig nagyjából ötszázan írták alá. Ők azt követelik, hogy a területet állítsák helyre, vizsgálják ki, hogy kik voltak a felelősök, az uniós támogatás visszafizetésének terhét pedig ne hárítsák Verőce lakosságára és önkormányzatára.

Az eredeti állapot helyreállítása egyelőre csak az éjszaka kitett feliratokra nézve történt meg: azokat péntek reggelre eltávolították. Maga a zsiráfketrec továbbra is biztonságban van.