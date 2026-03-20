Verőce üzeni Brüsszelnek: a földszintes kilátót nem adjuk

belföld

Verőcén nagy társadalmi felháborodást okozott, hogy a Magyar Államkincstár szabálytalanságok miatt a faluval fizettetné vissza azt a 300 millió forintot, amiből többek között egy eleve elég bizarra sikerült, földszintes kilátó épült meg a Dunakanyarban. A helyiek már petícióban követelik az alkalmatosság elbontását, az önkormányzat közben a kormánytól vár segítséget, hogy ne nekik kelljen az éves költségvetésük harmadát befizetni a büntetésre, amiről szerintük nem is tehetnek - hiszen azt egy olyan uniós pályázat keretében húzták fel, ami egy homályos hátterű kormánydöntés miatt dőlt dugába.

A formája miatt helyben leginkább csak zsiráfketrecként emlegetett építményen péntek reggelre aztán ez a felirat jelent meg:

Üzenjük Brüsszel: a zsiráfketrecet nem adjuk

A verőcei zsiráfketrec senkinek sem eladó.

A zsiráfmentes zsiráfketrec másik oldalán Brüsszel helyett már az oroszoknak / muszkavezetőknek üzentek, nagyjából azt, hogy Tovariscsi, konyec.

Verőcei búcsú

Emlékeztetőül: február elején derült ki, hogy a verőcei önkormányzatnak több mint 300 millió forintnyi uniós pénzt kell visszafizetnie annak a pályázatnak a szabálytalanságai miatt, amiből ez a ketrec is épült - erről a Magyar Államkincstár küldött nekik felszólítást.

A fém konstrukció a szándék szerint a római Limes őrtornyait idézné meg, hiszen a római korban itt állt az a balparti erőd, amit I. Valentinianus, a pannóniai születésű császár építtetett a IV. században.

Az igazi truváj azonban, hogy az építmény hivatalosan kilátó lenne, csak éppen lépcsőket nem tettek bele, vagyis a Római Birodalom öröksége mellett egyben hamisítatlan 21. századi hungarikumról, a földszintes kilátók magyar innovációjának jeles darabjáról van szó.

Külön egyedi, hogy azt a nagyprojektet, amiben a Limes világörökségi pályázatának keretében elnyerték a ketrecre a pénzt, a magyar kormány az utolsó pillanatban visszavonta - a pénzvisszafizetési kötelezettség is ezzel összefüggésben keletkezett.

Verőcén aláírásgyűjtés is indult, hogy a ketrecet bontsák le:

„A létesítmény – amelyet a helyiek „római zsiráfketrecként” emlegetnek – nem vált a település értékévé, nem illeszkedik Verőce arculatához, és nem képviseli azt a minőséget, amely egy közel 300 millió forintos közpénzes beruházástól elvárható lenne.”

- áll a petíció szövegében, amit idáig nagyjából ötszázan írták alá. Ők azt követelik, hogy a területet állítsák helyre, vizsgálják ki, hogy kik voltak a felelősök, az uniós támogatás visszafizetésének terhét pedig ne hárítsák Verőce lakosságára és önkormányzatára.

Az eredeti állapot helyreállítása egyelőre csak az éjszaka kitett feliratokra nézve történt meg: azokat péntek reggelre eltávolították. Maga a zsiráfketrec továbbra is biztonságban van.

belföld aláírásgyűjtés uniós pályázat dunakanyar uniós támogatás pest 04 római birodalom zsiráfketrec Limes világörökségi pályázat brüsszel magyar államkincstár oroszok kormánydöntés I. Valentinianus pénzvisszafizetési kötelezettség verőce muszkavezetők
Szily László
