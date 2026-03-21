Washington Post: Az orosz hírszerzés egy Orbán elleni merényletet javasolt, ami szerintük alapvetően megváltoztatná a kampány paradigmáját

Az áprilisi választások előtt az orosz külföldi hírszerző szolgálat egyik egysége a múlt hónapban riadót fújt Orbán Viktor miniszterelnök támogatottságának csökkenése miatt, akinek Moszkvához fűződő baráti kapcsolatai régóta stratégiai pontot biztosítottak a Kremlnek a NATO-ban és az Európai Unióban – írja a Washington Post.

A hírszerző szolgálat, vagyis az SVR tisztjei drasztikus fellépés szükségességét javasolták, a stratégiát „Gamechangernek” nevezték. Az SVR számára készített belső jelentésben, amelyet egy európai hírszerző szolgálat szerzett meg és hitelesített, és amelyet a Washington Post áttekintett, az oroszok arra jutottak, hogy „alapvetően megváltoztatja a választási kampány teljes paradigmáját egy merényletet Orbán Viktor ellen”.

„Egy ilyen incidens a kampány megítélését a társadalmi-gazdasági kérdések racionális birodalmából az érzelmi síkra helyezi át, ahol a kulcstémák az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme lesznek”

– írták az ügynökök.

Putyin és Orbán 2015 februárjában, Budapesten. Fotó: Képszerkesztőség/Tuba Zoltán

Orbán ellen ugyan nem történtek fizikai támadások, de a lap szerint már az Orbán elleni merénylet puszta felvetése is rávilágít arra, hogy milyen nagy a tét Moszkva számára a magyar választásokon.

A lap kereste Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárt, de nem reagált.

Nem világos, hogy az orosz kormányban meddig jutott az SZVR javaslata, de Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt nyilatkozta a lapnak, hogy „ez a dezinformáció egy újabb példája”.

Az Orbánt támogató orosz intézkedések között szerepelt egy Kreml által támogatott közösségi média kampány is, amelynek célja annak az üzenetnek a felerősítése volt, hogy Orbán az egyetlen jelölt, aki képes megvédeni Magyarország szuverenitását. Az ilyen üzenetek egy részét Tigran Garibjan, a budapesti moszkvai nagykövetség orosz tanácsadó-megbízottja közvetítette, aki – az egyik európai biztonsági tisztviselő szerint – rendszeresen találkozik kormánypárti magyar újságírókkal, hogy feladatokat és utasításokat adjon nekik.

Az orosz nagykövetség a témával kapcsolatban ezt reagált: „Többször is kijelentettük, hogy Oroszország nem avatkozik bele más országok választásaiba. Szeretnénk ismét hangsúlyozni, hogy a magyar választási kampányba való beavatkozás semmiképpen sem az orosz oldalról érkezik.”

„Orbán Oroszország egyik legnagyobb kincse” – mondta az egyik nyugati tisztviselő. „Nehéz elképzelni, hogy az oroszok ne állnának készen a segítségnyújtásra, ha a dolgok félresikerülnének.”

A Washington Post felidézi, az Orbán-kormány évek óta létfontosságú ablakot biztosított Moszkvának az EU-ban zajló érzékeny megbeszélésekre, mind a magyar kormányban lévő szövetségesei, mind az orosz hekkerek által a külügyminisztérium szervereibe való behatolás révén – mondta több jelenlegi és volt európai biztonsági tisztviselő.

Szijjártó külügyminiszter rendszeresen telefonált az EU-ülések szüneteiben, hogy élő jelentéseket adjon orosz kollégájának, Szergej Lavrovnak a megbeszélésekről és a lehetséges megoldásokról – mondta az egyik európai biztonsági tisztviselő. Így szerinte „évek óta minden egyes EU-találkozón gyakorlatilag Moszkva ült az asztal mögött”.

A dokumentumokból kiderült még, hogy Oroszország utasította ügynökeit, hogy konkrét intézkedéseket tegyenek az ellenzéki jelöltek befeketítése érdekében is.