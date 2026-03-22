20–30 centi víz hiányzik a Balatonból

A Balaton jelenlegi, március 20-án mért 90 cm-es vízállása kifejezetten alacsonynak számít a szezon ezen szakaszában az Időkép szerint. Mint írják, a tó szabályozási terve szerint márciusban az ideális (üzemi maximum) szint 110–115 cm körül mozogna, hogy a nyári párolgási veszteséget legyen miből fedezni. Fontos tudni, hogy a vízügyi szakemberek az elmúlt években 110 cm-ről 120 cm-re emelték a Siófoki vízmérce szerinti maximális szabályozási szintet. Erre azért volt szükség, hogy több vizet tudjanak „eltárolni” a tóban a forró nyarakra.

A jelenlegi szint ettől több mint 20 centiméterrel elmarad.

A vízügy grafikonján is látható, hogy az elmúlt 10 év adatai szerint a Balaton vízállása egyre szélsőségesebben mozog: a rekordmagas és a kritikusnak számító szintek váltják egymást. A magasnak számító, 120 cm feletti szintek megjelenése után általában aszályosabb időszak következett.

Mivel a nyári szezonban a Balaton szintje természetes módon 30–40 cm-t is csökkenhet, a 90 centis startvonal azt vetíti előre, hogy őszre a vízállás 50–60 cm környékére süllyedhet, ami már a hajózást is komolyan korlátozhatja.

A két évvel ezelőtti helyzethez képest a mostani 33 centis csökkenés jól szemlélteti a klímaváltozás okozta szélsőségeket.

Az Időkép azt írja, ahhoz hogy kicsit helyreálljon a tó állapota, becsléseink szerint az átlagosnál jó 20–30 százalékkal csapadékosabb tavasz kellene, a következő két hónapban kb. 150–200 mm eső tudná visszahozni a biztonságos zónába a vízállást. Az országos esőkre azonban egyelőre egészen biztosan várnunk kell, nincsen kilátásban kiadós, áztató csapadék a következő szűk egy hétben sem.