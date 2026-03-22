Túl közel: Úgy értem hozzá, ahogy hozzád is szoktam érni

A Jeti Mozi és a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete bemutatja Püsök Botond Túl közel című díjnyertes, 2022-es dokumentumfilmjét.

Andrea egyedül neveli két gyermekét, és próbál stabil, biztonságos életet teremteni számukra, miután expartnerét a kislánya szexuális zaklatása miatt elítélik.

A férfi köztiszteletben álló papi családból származik, ezért a zárt, bigott közösség nem hisz a vádakban, és Andreát, valamint lányát vádolja hazugsággal.

Amikor a férfi jó magaviselet miatt idő előtt szabadul, Andrea a közösségi nyomással és áldozathibáztatással szemben is vállalja a küzdelmet, hogy megvédje gyermekeit.

A dokumentumfilm az RTL+ Premium tulajdona, a Jeti Moziban három hónapig lesz látható, utána ismét az RTL+ felületén lehet majd megnézni.

STÁB

Rendező-operatőr: Püsök Botond

Vágó és társ-író: Bacskai Brigitta

Zeneszerző: Sperling Andor, David Stephen Grant

Sound design: Bohács Tamás

Producer: Irina Malcea – Luna Film, Románia

Koproducer: S. Takács András, Cseke Eszter, az On the Spot alkotói – Magyarország

Produkciós partner: RTL+