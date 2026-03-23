Egy embert letartóztattak a G.w.M.-koncert utáni verekedés miatt

Ahogy arról mi is beszámoltunk, március elején Jászberényben adott G.w.M. jótékonysági koncertet, amit a fideszes Pócs János, a jászapáti választókerület képviselője szervezett. A koncert után verekedés tört ki, négy embert ki is hallgattak.

A 24.hu most azt írja, eddig négy támadót sikerült a nyomozás során beazonosítani, Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Főügyészség szóvivője a lapnak azt mondta, mind a négy embert felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt hallgatták ki gyanúsítottként, egy 25 éves férfit pedig letartóztattak.

„Egyik gyanúsított sem ismerte el a cselekmény elkövetését. Közülük egy felnőttkorú gyanúsított letartóztatását indítványozta a Szolnoki Járási Ügyészség, akinek a letartóztatását a nyomozási bíró el is rendelte” – mondta a lapnak a csoportvezető ügyész.

Pócs János a 24.hu-nak azt mondta, csak részben volt a jótékonysági esemény szervezője, és nem a koncert területén, hanem jóval messzebb történt a verekedés, az abban részt vevők pedig ott sem voltak a koncerten. Pócs ehhez hozzátette: „ahogy az a legtöbb hétvégén előfordul, néhányan túlisszák magukat a városban, aztán a település valamilyen közterületén kitör valamilyen balhé. Ez is egy ilyen volt”.

A most letartóztatott 25 éves férfi két másik felnőttel, két kamasszal és öt ismeretlen emberrel közrefogott egy négy fős társaságot a koncert végén, ahova kocsival érkeztek, majd kiugrottak az autóból és „vascsővel, késsel, valamint baseballütővel felszerelkezve” támadták meg a másik társaságot. A verekedésben hárman könnyű sérüléseket szenvedtek.