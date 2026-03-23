Földi járművel ütközött egy landoló gép New Yorkban, a pilóták életüket vesztették, a LaGuardia repteret lezárták

Az Air Canada Express Montrealból érkező utasszállítója földi járművel ütközött a New York-i LaGuardia repülőtéren. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal a balesetet követően leállította a repülőtér teljes forgalmát.

Médiajelentések szerint a balesetben a repülőgép pilótája, valamint másodpilótája súlyos sérüléseket szenvedett, akárcsak a földi járműben tartózkodó személyek.

A CRJ 900-as repülőgépgép fedélzetén az előzetes utaslista szerint 76 ember volt a 4 fős személyzettel együtt. Közülük is több tucatnyian megsérültek, maga a gép pedig jelentős károkat szenvedett.

A LaGuardia forgalmának felfüggesztése jelentős fennakadásokat okozhat az egyesült államokbeli belföldi légi közlekedésben.

Frissítés: A legújabb jelentések szerint mind a két pilóta életét vesztette a balesetben.

